Fontos közlekedésfejlesztési projekt valósult meg a KöKi Terminálnál

Multifunkcionális B+R parkoló nyílt a KÖKI Bevásárlóközpont buszterminál melletti bejáratánál június 3-án. Az átadót a bevásárlóközpontot két és fél éve megvásárló Adventum Csoport a kerékpározás világnapjára időzítette. A Kőbányát, Kispestet, a repülőteret és a dél-pesti agglomerációt összekötő csomóponthoz buszterminál és P+R parkoló is kapcsolódik, illetve ide vezetnek Kispest és Kőbánya kerékpárútjai is.

A smart lock e-bike-töltő állomással felszerelt, éjjel-nappal kamerás megfigyelés alatt tartott KÖKI BRINGA PONT-ra a biciklisek csak a KÖKI APP segítségével juthatnak be. A biztonsági őrjáratokkal is védett tárolóban ingyenesen lehet igénybe venni az öltözőszekrényeket, a kézmosókat és a szerelőállványokat. A csomagtároló rekeszek egyedi biztonsági kóddal zárhatók, ahova a két keréken érkezők minden olyan kerékpáros eszközüket tehetik, amiket nem szeretnének magukkal vinni a belvárosba. Újdonság emellett az is, hogy az aktív védelem mellett a tárolóban elhelyezett kerékpárokra díjtalan HELLO Bringás biztosítás jár.

Portfolio Property X 2022 Szakma X Élmény X Találkozás X Információ - Erről fog szólni a június 8-9-i Portfolio Property X 2022 konferencia. Részletekért kattints!

A KÖKI bevásárlóközpontban más fejlesztések is történnek. Megújultak a mosdók, elkészültek a mozi tervei, és tavasszal az ételudvart is átépítik. A zöld szemlélet szintén komoly hangsúlyt kap: őszre a teljes világítást energiatakarékos LED-re cserélik ki, és már tervezik a napelemparkot, amely a teljes fogyasztás 10 százalékát képes fedezni. A KÖKI zöld programjának a KÖKI BRINGA PONT is fontos eleme.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 27. Óriási kötvénykibocsátást jelentett be a KöKi Terminál tulajdonosa

Címlapkép forrása: Lakos Máté