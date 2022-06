Örülhetnek a Balatonra utazók: sokkal könnyebb lesz vonattal lejutni a magyar tengerhez

Jelentősen fejleszti a MÁV a nyári szezonra a Balaton vasúti közlekedését: egyfelől az ország több pontjáról is indulnak expresszvonatok, másfelől a part mentén éjszakai járatok is indulnak. Az éjszakai vonatokról Vitézy Dávid írt Facebook oldalán , a többi fejlesztést a MÁV tette közzé

Nyáron 24 órás vasúti szolgáltatás indul a Balatonnál, melynek keretei közt az északi parton hétvégén, a déli parton minden este járnak majd vonatok - adta hírül Vitézy Dávid. A pontos menetrendek már elérhetők a MÁV appon és az Elvirában a MÁV honlapján, illetve az utazástervező platformokon.

Az idei főszezoni nyári menetrendben, június 18-tól augusztus 28-ig a Balaton északi partján már kétóránként járnak hétvégén az úgynevezett Bagolyvonatok Székesfehérvár–Balatonfüred, Balatonfüred–Tapolca, Tapolca–Keszthely szakaszokon, egymáshoz csatlakozva. A déli parton minden nap közlekednek kétóránként, hétvégén és fesztiválok idején pedig sűrítve óránként a Bagolyvonatok Székesfehérvár és Balatonszentgyörgy között, esetenként már Budapesttől, illetve tovább Keszthelyig.

Ami a további, jobb megközelíthetőséget segítő fejlesztéseket illeti, a nyári szezonban több helyről is indul majd expresszvonat a magyar tenger irányába.

A Vitorlás névre keresztelt expresszvonat Szolnok és Fonyód között az újszászi (120a) vonalon fog közlekedni. A járat emeletes KISS motorvonattal közlekedik (a zsúfoltság elkerülése érdekében helyjegyet kötelező váltani a vonatra).

A tavaly nyáron bevezetett Panoráma expresszvonat idén Fonyód és Kőbánya-Kispest között már Esti Csók néven fog közlekedni vasárnaponként, míg a Panoráma expresszvonat Nyíregyháza és Siófok között fog járni, a két végállomás között csak Debrecen, Hajdúszoboszló, Szolnok, Székesfehérvár, Balatonaliga, Szabadisóstó, Szabadifürdő állomásokon és megállóhelyeken áll meg. Mind a Panoráma, mind az Esti Csók emeletes KISS motorvonatként fog közlekedni és a helyjegyváltás kötelező lesz rájuk.

Az előszezonban újdonságként bevezetett Fenyves expressz Pécs, Kaposvár, Fonyód és Keszthely között teremt összeköttetést - ez a járat szintén helyjegyköteles.

A MÁV közlése szerint a fentieken kívül az alábbi városokból lehet majd közvetlen járattal eljutni a Balatonra: Miskolc és Fonyód között az Ezüstpart, Záhony és Fonyód között az Aranypart járattal tudunk közlekedni, Szegedről Balatonszentgyörgyre az Aranyhíddal, Záhonyból Zánkára pedig a Tekergő járatokkal juthatunk le.

Mindezeken túl a MÁV egy sor kisebb fejlesztést is bevezet a nyári szezonra. Egyrészt több vonalon is bővülnek a kerékpárszállítási kapacitások (Tópart, Balaton és Kék Hullám intercityken), másrészt a déli parton bővül a fedélzeti vendéglátás is. Sokak által várt változás, hogy több klimatizált vonat is indul - a déli parton a Déli->parti InterRégió járatok, az északi parton a Katica interregionális járatokon (Balatonfüredig).

A társaság továbbá folytatja az okosjegyek árusítását, módosítja az alap tarifákat és javítják a jegyeladó-automaták infrastruktúráját. Hovatovább, a Volánbusszal is sokkal könnyebb lesz eljutni a Balatonhoz.

