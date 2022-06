Hatalmas magyar siker a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatán

Öt arany- és egy ezüstérmet nyertek a magyar ingatlanfejlesztők tegnap este Párizsban FIABCI ingatlanfejlesztési versenyen. A járványhelyzet miatt a FIABCI World Prix d’Excellence Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat eredményhirdetésén a tavalyi díjakat is átadták, 2021-ben négy arany- és három ezüstérmet ítéltek oda Magyarország kiemelt fejlesztéseinek – jelentette be Gönczi László, a FIABCI World Prix d’Excellence Bizottság alelnöke, a FIABCI Magyar Tagozatának elnöke.

Gönczi László elmondta, hogy 2022-ben első díjat nyert a Szervita Square Building két kategóriában, a BudaPart városnegyed fejlesztése, a Millenáris Széllkapu park és a Komáromi Csillagerőd, míg ezüstérmes lett a Váci Greens E és F épület. 2021-ben első díjas lett a Párisi Udvar Hotel Budapest két kategóriában, a Metrodom Panoráma Lakópark és a Himalájában, Zanglában található szolár iskola. Második helyezést ért el a városligeti Millennium Háza, a MOME Campus és a XIII. kerületi Klapka Központ.

Az 1951-ben alakult, több mint 60 országban tevékenykedő Nemzetközi Ingatlanszövetség, a párizsi székhelyű FIABCI minden évben megrendezi a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot (FIABCI World Prix d'Excellence), amelynek célja a legsikeresebb ingatlanfejlesztések kiválasztása és elismerése. A nemzetközi zsűriben 31 ország 63 szakembere vett részt, képviselve az ingatlanfejlesztési szakma egy-egy speciális ágazatát.

2022-ben díjazott projektek

A Szervita Square Building aranyérmet nyert a Többfunkciós Épület és a Fenntartható Ingatlanfejlesztés kategóriákban

A Szervita Square Building Közép- és Kelet-Európa első és egyetlen LEED Platinum környezettudatos minősítéssel rendelkező többfunkciós (mixed-use) épülete, amely 14 500 négyzetméteren kínál prémium kiskereskedelmi- és irodatereket, valamint luxus lakóingatlanokat Budapest belvárosában.

Sasvári Gabriella, a Horizon Development ügyvezető partnere és fejlesztési igazgatója elmondta: „A Szervita Square Building aranyérme mind a többfunkciós épületek mind a fenntartható ingatlanfejlesztések kategóriájában óriási elismerés számunkra egy ilyen nívós nemzetközi mezőnyben, és megerősít minket abban a hitünkben, hogy a globális befektetési piacon is vonzó, prémiumkategóriás, környezettudatos projekteket fejlesszünk a jövőben is."

A Komáromi Csillagerőd Örökségvédelem kategória első helyezett

"Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy zsinórban a második évben részesülhetett a FIABCI rangos elismerésében a Liget Budapest Projekt fejlesztése. A Millennium Háza tavalyi, s a Komáromi Csillagerőd idei díjazása is megerősíti, hogy a megvalósításért felelős Városliget Zrt. mára a kulturális ingatlanfejlesztés meghatározó szereplőjévé vált." – mondta az elismerés kapcsán Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A régóta hányatott sorsú Komáromi Csillagerőd teljes körű rekonstrukciója és bővítése a Liget Budapest Projektnek köszönhetően megvalósult. A több mint három évig tartó munkálatok során – Mányi István Ybl-díjas építész tervei alapján – az erődépületet és környezetét felújították, és kiegészítették egy új, többfunkciós kulturális központtal, modern kiállítótérrel is, ezzel a meglévő épület nettó alapterülete több mint 7000 négyzetméterre növekedett.

A Városfejlesztés kategóriában első helyezett lett a BudaPart

A Property Market Kft. ingatlanfejlesztésében 2017 júniusában indult beruházás teljes fejlesztési területből (23 hektár) 17 hektár beépíthető, így a leendő közparkokkal együtt a BudaPart majdnem fele, 26 hektár zöldfelület marad, melynek része a Kopaszi-gát is, illetve a terület része a 11 hektárnyi vízfelület is. A megközelítőleg 10 éves, maximum 6 fázisban megvalósuló beruházás alatt összesen 15 lakó- és 13 irodaház, valamint egy hotel fejlesztése valósul meg, így várhatóan közel 3000 lakás, 250 000 négyzetméter iroda-, és nagyságrendileg 15 000 négyzetméter kereskedelmi terület jön létre, ahol mintegy 25-30 000 városlakó élhet és dolgozhat a közeljövőben. A beépítési koncepciót a fejlesztő a dán ADEPT építészirodával dolgozta ki.

Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, büszkék arra, hogy a világ legnagyobb, ingatlanfejlesztőket és -befektetőket tömörítő szervezete, a FIABCI a világ legjobbjának választotta a BudaPart projektet.

A Millenáris Széllkapu Park a Közcélú Infrastruktúra Fejlesztés kategória első helyezését érte el

Közép-Európa legnagyobb, háromdimenziós függőkertjével, cseresznyefa-ligettel, erdő-mező-tó hármasával, látványos design-napelemekkel és 355 új fával nyitotta meg kapuit 2020-ban Budapest modern pihenőparkja, a Millenáris Széllkapu park. A Millenáris Széllkapu generáltervezői csapatát, azaz a TSPC iroda építészeit Könözsi Szilvia és Kádár Mihály építészek vezették. A jelentős rozsdaövezeti fejlesztés az egykori Ganz-gyárak elhanyagolt, szennyezett területét változtatta kreatív és látványos pihenőparkká, építészeti formanyelvével és tájépítészeti megoldásaival a Millenáris korábban kialakított parkrészéhez kapcsolódva. A 35 ezer négyzetméter területű Széllkapu park leglátványosabb eleme a 350 tonnás acélvázra felfuttatott zöldfal, amely közlekedő és összekötő elemként, illetve pihenő és kilátópontként is funkcionál. Ez egyébként Közép-Európa legnagyobb függőkertje; 4000 négyzetméter vertikális zöldfelülettel a park egyfajta kiterjesztése.

Könözsi Szilvia a TSPC csoport építész tervezési igazgatója és Kádár Mihály tulajdonos és ügyvezető elmondta, „Több hazai díjazást követően alázattal szemléltük, hogy egy ilyen nemzetközi megmérettetésen – a FIABCI nemzetközi zsűrije is - elismerték a munkásságunkat. Bár a díjátadón nem mindenkinek volt lehetősége részt venni; az érdem az egész generál tervezői csapatot illeti. Köszönettel tartozunk a csapatunknak és a csapathoz csatlakozó szakembereknek, hogy ez a projekt ilyen sikerrel valósulhatott. meg. Azt látni, hogy milyen sokan használják és szeretik a Széllkapu parkot és a FIABCI nemzetközi díját megkapni; együtt a legnagyobb elismerés számunkra.”

Váci Greens E és F irodaházak ezüstérmes elismerést kaptak Irodaház kategóriában

A Váci Greens egy nagyszabású, campus-stílusú fejlesztés Budapesten, a XIII. kerületi Váci úti irodafolyosón, 130 000 négyzetméternyi „A+” kategóriás irodaterülettel, kiterjedt zöld közösségi környezetben. A koncepció összesen hat épületből áll és két fázisban valósult meg (I. fázis – A, B C és D épület, II. fázis – E és F épület). A pályázaton a Váci Greens 2020-ban átadásra került II. fázisával, vagyis az 50 000 négyzetméter irodaterületet magában foglaló E és F irodaházakkal nevezett a projekt fejlesztője, az ATENOR.

2008-ban az ATENOR Magyarországon elsőként jelent meg mint zöld irodaépület-fejlesztő, és azóta is folyamatosan azon dolgozik, hogy projektjei összhangban legyenek az ökológiai követelményekkel. A környezetvédelem mellett egy másik, nagyon jelentős tényezőt, a társadalmi felelősségvállalást is fejlesztéseik fókuszába helyezték. Ezért nemcsak hazai, de világviszonylatban is elsőként az ATENOR az a fejlesztő, aki az Access4you által 8 SPI (speciális igényű emberek) célcsoport igényeinek figyelembevételével megalkotott, 500 szempontot tartalmazó minősítési rendszer követelményei szerint tervezi az összes épületét, támogatva ezzel a testi és szellemi fogyatékkal élők integrációját.

2021-ben díjazott projektek

A Párisi Udvar Hotel Budapest két kategóriában nyert aranyérmet

A Párisi Udvar Hotel Budapest műemlékrekonstrukció két kategóriájában is elhozta a FIABCI World Prix d’Excellence Awards ingatlanfejlesztési díj első helyezését. A 2021. június 3-án megrendezett eredményhirdetésen a Párisi Udvar épületének rekonstrukcióját „Örökségvédelem” és „Hotel” kategóriában is a legjobbnak találták és World Gold Winner díjjal jutalmazták.

A Mellow Mood Hotels szállodacsoport tulajdonosai – Sameer Hamdan és Awad Zuhair – egy egyedi, minden igényt kielégítő ötcsillagos luxusszállodát álmodtak meg a korábban éveken át üresen álló épületben. A tervezést az Archikon végezte, a kivitelező Market Építő Zrt. közel négy és fél évig dolgozott az eklektikus stílusú, Európa egyik legnagyobb kerámiaburkolatával rendelkező épületének felújításán. A Párisi Udvar Hotel Budapest 2019 májusában nyitotta meg kapuit szállodaként, a The Unbound Collection by Hyatt márka tagjaként.

A Környezettudatos fejlesztés kategóriában aranyérmet nyert a Zanglai Szoláriskola

A világ egyik legnehezebben megközelíthető régiójában, az indiai Himalájában fekvő Zanglában tervezett szoláriskolát az Archikon Építésziroda a zanglai királyi palotát helyreállító Csoma Szobája Alapítvány felkérésére, velük együttműködve. A szoláriskola célja a téli oktatás tantermeinek megvalósítása volt, olyan módon, hogy a helyi anyagokból és technológiával készült épület fűtése a nap természetes energiájával történhessen.

A Középmagas Lakóépület kategória első díját a Metrodom Panoráma lakópark nyerte el

A Metrodom Panoráma a főváros, és egyúttal Újpest egyik legizgalmasabb új építésű modern lakóépülete, ahol az összesen 632 lakás mellett irodaterek, vendéglátó és szolgáltató egységek is találhatóak, elegáns hangulatú fogadóterekkel, lobbival a földszinten. A vertikális falak, és a homlokzatok erkélyeinek vonalába ültetett több mint 200 fa és a 4 kilométer hosszúságon kígyózó növénysor is hozzájárult a sikerhez.

Az Örökségvédelem kategória 2. helyezettje le a Millennium Háza

„A Millennium Háza néven újjászületett intézmény fontos jelképe a Liget Budapest Projekt alapvető küldetésének: a régi értékek megőrzésének és egyben a mai igényeknek megfelelő, legkorszerűbb módon történő megújításának. Éppen ezért az épület műemléki helyreállításával az volt a szándékunk, hogy a Millennium Háza megtalálja a helyét a jövő Ligetében, és ne csupán a múlt fényét újra megidéző egyik ékköve, de élő, tartalmas, látogatott tere is legyen a Városligetben létrejövő új kulturális negyednek. A FIABCI elismerése ezért nem csak óriási büszkeség számunkra, hanem fontos megerősítése is annak, hogy sikerült megvalósítani céljainkat.” – mondta el a díj kapcsán Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A Közcélú Infrastruktúra és Intézmény Fejlesztés kategória 2. helyezettje a MOME Campus Fejlesztés

2014-ben döntött a kormány a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem campusfejlesztéséről. A Market Építő Zrt. kivitelezésében megvalósult campus 25 000 négyzetméter épületet és 15 000 négyzetméter közparkot foglal magába, amit 2019. szeptember 6-án vehették birtokba az egyetem tanárai és diákjai.

A Klapka Központ is 2. helyezést ért el a Vegyes Funkciójú Fejlesztés kategóriában

A budapesti Klapka Központ a magyar főváros XIII. kerületének egyik revitalizálásra kijelölt területén épült, teljes egészében a kerületi önkormányzat beruházásában. Az épület helyén álló korábbi szolgáltatóház bontása után a cél egy kortárs, igényes építészeti arculatot tükröző, a városrésznek egyedi jelleget adó építészeti-kertészeti mikrokörnyezet megteremtése volt, egy városi kisközpont kialakításával.

A Klapka Központ különleges építészeti megoldása, hogy két különálló, műszakilag és funkcionálisan mégis összekapcsolt részből áll: a Főépületből és a Dombházból, melyeket a földszinten a passzázs, az emeleten pedig a lebegő folyosók kötnek össze. Az épület földszintjén 4 rendelői helyiségből álló háziorvosi rendelőt alakítottak ki, a Dombházban, a Főépület földszintjén és első emeletén pedig üzleti egységek kaptak helyet. A 2-5. szinten összesen 33 darab önkormányzati bérlakás található. Az épületegyüttes közvetlen környezetében 2538 négyzetméter területű zöldfelület létesült.

Képek forrása: FIABCI Magyar Tagozat, Címlapkép forrása: Varga Dániel