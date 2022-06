Megtelt Sopron - Már csak néhány szállásból válogathatnak a későn ébredő fesztiválozók

Sosem volt egyszerű szállást találni a későn ébredő fesztiválózóknak, most sincs ez másként, Sopron és környékén alig maradt néhány szálláshely, amiből lehetne válogatni. Június 21-25. között rendezik meg a VOLT-ot, így azt vettük sorra, hogy milyen szállások állnak még a fesztiválozók rendelkezésére, illetve milyen árakra számíthatnak.

A VOLT fesztivál többféle kategóriájú szállást is ajánl az odaérkezőknek, van közöttük előre telepített sátor, kisebb vagy nagyobb faházak, igluhoz hasonlító sátor, illetve lehetőség van a saját lakókocsik elhelyezésére is. A rendezvény területén kívül pedig a szokásos szállodai vagy apartman bérlési megoldások is rendelkezésre állnak, pontosabban csak állnának, mert már csak néhány soproni elérhető szálláshelyet találtunk a nagyobb keresőoldalak kínlálatában.

A legolcsóbb lehetőség alvásra a saját sátor, amihez egy 6900 forintos kempingjegyre van szükség. Aki nem akar a sátor cipelésével bajlódni annak a legolcsóbb megoldás az előre telepített 2 vagy 4 személyes sátor bérlése, ezek 35 ezer, illetve 55 ezer forintba kerülnek az 5 napra.

A költségekhez ez esetben is még hozzáadódik a kempingjegy (6900 forint/fő), illetve opcionálisan a matrac vagy hálózsák bérlés. Ezeket leszámítva, csak a sátorbérlés tehát 2750 forint/fő/éjtől indul (4 fő esetén) illetve 3500 forint/fő/éj a legolcsóbb szállásmegoldás a fesztivál területén 2 fő esetén. Fajlagosan a lakókocsis megoldás ennél is olcsóbb (33 900/4 fő a díja), de ehhez saját vagy valahonnan bérelt járműre is szükség van, ami nyilván megdobja az összköltséget.

A faházak 8750 forint/fő/éjtől indultak szintén 2 vagy 4 személyes kategóriákban, ezek azonban már nem elérhetők. Szintén elfogytak a nagyobb (2, 3 vagy 4 személyes) matraccal ágyneművel felszerelt sátrak, amit 9750 forintért kínáltak a szervezők. A 125 ezer forintos kétfős úgynevezett "Love Kabinból", illetve a 89,9 ezres kétfős iglubólsincs már elérhető.

Elfogytak a szállások Sopronban

A kempingen túl a hagyományos sporoni szállások között is körülnéztünk. A fesztivál több diákhostelt, illetve szállodát ajánl 8900 forint/fő/éjtől egészen 27 500 forint/fő/éjig. Ezeken kívül a booking.com és az Airbnb oldalát is megnéztük előbbinél összesen 13 darab találat volt egész Sopronban és 2 főre (5 éjszakás tartózkodás, tehát a fesztivál teljes idejére) 196 ezer forint volt a legolcsóbb vendégház (19 600/fő/éj), míg megközelítette a 600 ezret a legdrágább. Az Airbnb oldalán a cikk írásakor összesen egy elérhető szállás volt, aminek 130 ezer forint/éjszaka volt a bérleti díja, vagyis 65 ezer/fő/éjre jönne ki az itt a vendégeknek a szállás.

