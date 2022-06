Folytatódik a felújítás, 100 fából álló fasor jön létre egy belvárosi utcában

Korábban mi is írtunk arról, hogy elkészült az V. kerületi Arany János utca felújításának első szakasza, ezúttal viszont egy másik szakasz újulhat meg. Az Október 6. utca és a Podmaniczky tér közötti részen az új utcabútorok, kerékpártámaszok és szélesebb járdák mellett fákat is ültetnek, emellett a járdát és az útpályát egy szintbe emelik, és természetes kőburkolattal fedik le.

Az önkormányzat a fejlesztések során a zöld területek nagyságát is növeli, a beruházás során kétoldali fasort telepítenek, ezzel a teljes fejlesztés végére egy közel száz fából álló fasor jön létre a Podmaniczky tér és a Duna között. Az Arany János utca felújításának első üteméhez hasonlóan itt is modernizálják a közvilágítást, LED-es világítást használnak, a közúti forgalom számára 30 km/h sebességkorlátozást vezetnek be, valamint kiszélesítik a járdát. A Hercegprímás utca és az Arany János utca kereszteződésének keleti oldala egy új gyalogátkelőhellyel is bővül. Az érintett szakaszokon a kivitelezés idején forgalomtechnikai változások léptek életbe.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 07. Megújult az Arany János utca - További fejlesztések is várhatók

Címlapkép forrása: Szentgyörgyvölgyi Péter, Facebook