Közzétette ESG jelentését az itthon is aktív ingatlanfejlesztő

A GTC a mai napon közzétette legfrissebb, 2021-es ESG-jelentését, amely tartalmazza többek között vállalat tevékenységét a fenntartható fejlődés, a felelős építés és vagyonkezelés területein. A riportból kiderül, hogy az ingatlanfejlesztő vállalat portfóliójának 88 százaléka rendelkezik környezetvédelmi tanúsítvánnyal.

A vállalat a 2021-es összefoglalójában szerepel, hogy valamennyi Lengyelországban található ingatlanjára fenntarthatósági tanúsítványt szerzett, valamint, hogy az összes lengyelországi és romániai irodaháza zöldenergiával működik.

2021-ben 18, 2022 elején további 12 épületre szerztek, illetve újítottak meg zöld tanúsítványt.

Jelenleg a GTC portfóliójának már 88 százaléka – összesen 1,7 milliárd euró értéket képviselő ingatlan – rendelkezik környezetvédelmi tanúsítvánnyal, a fennmaradó épületek tanúsítása pedig folyamatban van.

A jelentésben kitérnek arra is, hogy a korszerű technológiáknak és a zöldenergia bevezetésének köszönhetően 2021-ben Romániában 62 százalékkal, Lengyelországban 44 százalékkal csökkentették irodaházaik üvegházhatásúgáz-kibocsátását. A cég vízfogyasztása 7 százalékkal volt kevesebb, mint 2020-ban, és a termelt hulladék mennyisége is 7 százalékkal csökkent.

Az épületportfólió és a központi irodák teljes energiafogyasztása 789 444 GJ (219.290 MWh) volt, ami 14 százalékkal több, mint 2020-ban. Ugyanakkor a teljes villamosenergia-fogyasztása 0,1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az egy négyzetméternyi épületterületre jutó éves CO2-kibocsátás 132 kg CO2e/négyzetméter volt, szemben a 2020-as 145 kg CO2e/négyzetméterrel.

„Arra törekszünk, hogy portfóliónkat az ESG best practice-eknek megfelelően kezeljük. 2020-ban azt vállaltuk, hogy az ESG-tevékenységünkről, valamint annak menedzsmentjéről és eredményeirő a legmagasabb iparági előírásoknak megfelelően beszámolunk.” – nyilatkozta Fekete Zoltán, a GTC vezérigazgatója és igazgatóságának elnöke.

A GTC csoport „zöld” eurókötvényeket bocsátott ki 2021-ben, amelyek lehetővé tették a vállalat biztosított hiteleinek refinanszírozását és zöldprojektek megvalósítását. Az 500 millió eurós benchmarkkötvény-kibocsátás a Zöld Kötvény Keretrendszer keretében került sor.

A társadalmi tényezőket illetően, a helyi közösségek támogatásáról számolnak be a riportba, a bevásárlóközpontjaikban helyet biztosítottak lokális kezdeményezéseknek, arra ösztönözve a munkavállalókat és a bérlőket, hogy vegyenek részt CSR-tevékenységekben. A teljes gazdasági hatásuk (economic impact) 2021-ben 113 millió euró volt.

A jelentés a GRI core standard előírásainak megfelelően készült, az indikátoroknál az Európai Bizottság és a TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures); EPRA Sustainability Best Practices Recommendations Guidelines, és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai által meghatározott szempontokat vették alapul.

