Bizonytalan helyzetben is stabil az agglomerációs ingatlanpiac: tovább nőttek az árak

A fővárosi agglomerációs területek a változó ingatlanpiaci helyzet ellenére tartják népszerűségüket: a Pest megyei adásvételek közel 10%-a már 100 millió forint feletti ingatlanárat mutatott az első félévben. A legfőbb vásárlói motivációt továbbra is az otthonteremtési célok adják, így a nagyobb ingatlanba költözés, valamint az első lakás vásárlása. A Duna House idei első féléves értékesítési adatait mutatjuk be, amelyek alapján átlagosan 10%-kal nőttek a négyzetméterárak az agglomerációban 2021-hez képest.

Az elmúlt félévben is folytatódott az ingatlanok drágulása a Budapest környéki településeken, a Duna House értékesítési adatai alapján,

2022 első felében átlagosan 10%-os volt az áremelkedés 2021-hez képest az agglomerációban.

A főváros agglomerációs területén 2022 első félévében az északnyugati szektorban voltak a legdrágább települések, Nagykovácsiban, Ürömön és Szentendrén is 800 ezer és egymillió forint közötti, átlagos négyzetméterárakkal lehetett már találkozni. Szentendrén például az értékesítési adatok alapján 2021-hez képest 27%-os volt az áremelkedés mértéke. A második legdrágább agglomerációs terület a nyugati szektor, ahol régóta népszerű települések találhatóak, mint például Törökbálint, Biatorbágy, Budakeszi és Budaörs. A rangsorban következő az északi szektor, ahol 2021-hez képest 5%-kal emelkedtek az ingatlanárak. Vác elérhető négyzetméterárainak köszönhetően nem csak az ingázók kedvelt városa, a befektetési célú vásárlók is megjelentek a településen.

Az értékesítési adatokból látszódó árváltozás azt üzeni, hogy a jelenlegi piaci környezetben (szigorodó kamatok, bizonytalanság, magas építőipari költségek, stb.) is van kereslet az agglomerációs települések ingatlanpiacán. A lendület alábbhagyásakor, a különböző területek, ingatlantípusok másként reagálhatnak, Budapesten tipikus példa erre, hogy a belső-budai kerületek válságállóbbnak bizonyulnak a lakások értéktartását illetően, mint a pesti oldal. Vélelmezhető, hogy olyan ingatlanpiaci időszakba léptünk, ahol a lakások elhelyezkedése, minősége, kora nagyon fontos szempont lesz, ezek alapján elválnak egymástól a stagnálást, növekedést megélő lakóingatlanok. Úgy tűnik, hogy ebben a versenyben az agglomeráció északi, északnyugati, északkeleti része egyelőre jól teljesít.

Az agglomerációs területek közül kedvezőbb áron találhatnak az érdeklődők eladó ingatlanokat a keleti szektorban - például Gödöllőn, Veresegyházán vagy Pécelen - már 500 ezer forint körüli négyzetméteráron is lehet ingatlanhoz jutni. A déli szektor a 8%-os árnövekedés ellenére a megfizethető kategóriába tartozik, a kedvelt települések között van Diósd és Érd, egyes helyeken viszont magasabb áremelkedést lehetett tapasztalni: Szigetszentmiklóson és Dunaharasztiban 20-21%-kal többe kerül az otthonteremtés. Alacsonyabb a négyzetméterár délkeleten, ahol a 6%-os emelkedéshez képest még mindig 500 ezer forint alatt négyzetméteráron is volt elérhető lakóingatlan 2021 első felében.

„A Duna House ügyfelei között végzett felmérés alapján főként nagyobb, tágasabb otthon reményében választják a vásárlók a fővárost övező területeket, de sokan az otthonteremtési támogatások igénybevételével első, saját ingatlanjukban, csendesebb, tisztább levegőjű környezetben szeretnének családot alapítani. A népszerűség az árakban is megmutatkozik, szinte mindenhol folytatódott a drágulás. Majdnem minden tizedik tranzakció már 100 millió forint felett zárul, de az idei év első felében 200 milliónál drágább házakat is adtunk már el Nagykovácsiban, Ürömön, Szentendrén, Érden és Csömörön is. Az eddigi legdrágább lakást idén Ürömön adtuk el 142 millió forintért.” – mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

A főváros agglomerációs területén, elsősorban Pest megyében 2022 második negyedévében a hálózat tranzakciós adatai alapján az eladott ingatlanok 19%-a 40-50 millió forint között, 36%-a 50 millió forint feletti áron talált új tulajdonosra. A legnépszerűbb lakásméret a 60-80 négyzetméter közötti kategória volt, de hasonló arányban, 21%-ban szerződtek az ügyfelek 80-100 négyzetméteres ingatlanokra. (Az elemzés 2021-ben és 2022 első öt hónapjában megvalósult ingatlantranzakciók alapján készült.)

