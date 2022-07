Felújítják az ELTE belvárosi épületegyüttesét

Felújítják és korszerűsítik az ELTE Kecskeméti utca 10–12. szám és Magyar utca 31–33. szám alatti épületegyüttesét, melynek során többek között a homlokzatot is hőszigetelik.

A felújítás három főbb részből áll: a kecskeméti utcai szárny (egykori Közti-épület) kőburkolatos és vakolt épületrésznek a felújításából, a Magyar utcai szárny közterületi és belső udvari homlokzatának a felújításából, valamint a belső udvaron található kisebb épület felújításából. A Kecskeméti utcai oldalon süttői mészkőre cserélik a burkolólapokat 900 négyzetméteren, ami alá hőszigetelő lapokat rögzítenek. A Magyar utcai szárnyon a talajnedvesség elleni szigetelést is elvégzik.

A mai Kecskeméti utca 10–12. szám alatt állt egykor a barokk Csekonics-palota, amely 1797 körül épült Hild János tervei szerint, Csekonics József báró felkérésre. Az 1838-as árvíz jelentős károkat okozott az épületben, így teljesen újjá kellett építeni, ekkor az épület járószintjét is magasabbra emelték. 1893 és 1895 között Meinig Arthúr tervei szerint ismét nagyszabású átalakításokat hajtottak végre, az örökös, Csekonics Endre megbízásából. A Kecskeméti utca felőli oldalon a szomszédos telket is az ingatanhoz csatolták, majd a dupla telken egy hatalmas, 18 tengelyes, kétemeletes palota épült, amihez továbbra is hozzátartozott a Magyar utcai hátsó szárny.

A palota 1941-ben az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) székháza lett, a II. világháborúban a Kecskeméti utcai épület nagy része elpusztult, helyén a Középülettervező Vállalat (Közti) székháza épült. A Magyar utcai hátsó szárny viszont kevésbé sérült meg, azt később újjáépítették. Az épületegyüttes jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karnak ad otthont.

