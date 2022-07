78 lakásos lakóprojekt készül a Normafánál

A Budakeszierdőben, a Konkoly-Thege Miklós út 19/B alatti ingatanon épülne fel egy három épületből álló, 78 lakást magába foglaló lakóprojekt. A tulajdonos és beruházó OMEGA 99 Ingatlanforgalmazó Kft. nemrég indította el a környezetvédelmi hatósági eljárást az ügyben a Pest Megyei Kormányhivatalnál.

A 9872 négyzetméteres telek a Budai Tájvédelmi Körzet, a Budai-hegység kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területének része, 2010-ben Natura 2000-es besorolást is kapott. Ezt azonban nem szabad túlgondolni, hiszen a telek az Országos Ökológiai Hálózatnak csak a pufferterület övezetébe tartozik a 2018-as besorolás szerint, ráadásul korábban iskola is állt a területén. Amikor rögzítették az alapállapotot, úgy ítélték meg, hogy a terület roncsoltsága miatt "sem a jogszabály szerinti természetvédelmi funkció, sem az intézményi/lakó funkció nem érvényesül". A telek a kerületi szabályozás szerint intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2) építési övezeteibe tartozik (Vi-2/ÉK-25).

A szóban forgó építési területet északról a Svábhegyi Csillagvizsgáló (és ehhez kapcsolódóan a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet), dél felől pedig a csillebérci gyermekvasút határolja.

A beruházás keretei közt három épületet húznának fel, melyek a két pinceszint és földszint fölött további 4 emelet magasban húzódnának - erre még egy penthouse-szint is ráépül.

A két pinceszinten több mint 150 parkolóhelyet alakítanának ki. A "természet- és környezetbarát" lakóépületek elhelyezését főként a "roncsterület" felhasználásával képzelik el, ígérve, hogy a telek természetileg legértékesebb nyugati területe érintetlen marad.

A beruházó vállalja továbbá, hogy a lakófunkció a tájképi egységet nem bontja meg; a kültéri mesterséges megvilágítást úgy építik meg, hogy az a védett vagy a közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, ne veszélyeztesse, ne károsítsa; a tervezési területen a fák állományának jelentős része nem őshonos, felújításuk indokolt, ezért a szükséges fakivágást követően a fatelepítést kizárólag őshonos fafajokkal képzelik el.

A terület beépítése korábban több projekt is pályázott - ilyen volt a Cordia 2019-es terve is, amikor egy 12 szintes, 40 méter magas társasházat építettek volna ide, azonban azt az önkormányzat végül nem engedélyezte. Minden bizonnyal az Építészfórum is erre a projektre utal, amikor arról írnak, hogy a Hegyvidék Tervtanács korábban már utasított el beruházást éppen azért, mert az túl magas lett volna és már a fák lombkoronáját zavarta volna.

A mostani, több épületből álló fejlesztéssel ilyen problémák nincsenek és a tervek szerint az épületek is sokkal jobban olvadnak majd be a tájba. A tervtanács településképi szempontból a tervdokumentációt engedélyezésre, illetve a tervdokumentáció alapján az építési tevékenységet megvalósításra ajánlotta.

Címlapkép: MTI Fotó/Mónus Márton