Továbbra is erősen pörög az ingatlanpiac egy elfeledett szegmense

A Városi logisztikai és Last Mile típusú logisztikai területek - a Last Mile típusú logisztikai területek a városi logisztikán belül, a raktárból a végfelhasználóhoz történő utolsó lépéses kiszállítási pontokat jelentik - teljes állománya a KKE-15 országokban több mint 3 millió négyzetmétert tesz ki, de ezen piac fejlődése nem egyenletesen oszlik meg a régióban. A legtöbb terület Lengyelországban található (kb. 2 millió négyzetméter) - derül ki a Colliers új jelentéséből.

Kevin Turpin, a Colliers közép- és kelet-közép-európai regionális tőkepiaci igazgatója szerint: "Az Ipari / Logisztikai szektor bérlői kereslete a KKE-15 régióban az elmúlt néhány évben erős volt, és elsősorban a logisztikai szolgáltató, a kiskereskedelmi- és a disztribúciós szektor hajtotta melyeket a könnyűipari termelés, az autóipar és az FMCG-ipar követett. A világjárvány idején nagyobb bérlői érdeklődést tapasztaltunk az e-kereskedelmi szektor és a kiskereskedőknek, valamint az internetes kereskedelmi vállalatoknak szolgáltatásaikat kínáló logisztikai szolgáltatók részéről. A városi logisztikai és Last Mile típusú logisztikai területekre irányuló megkeresések növekedése szintén ennek a tendenciának a következménye".

KKE-15 országok: ebben a jelentésben az alábbi, kelet-közép európai régióbeli 15 országra fókuszálunk: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észtország, Fehéroroszország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szlovákia, Szlovénia.

A Városi logisztikai és Last Mile típusú logisztikai piac a KKE-15 országaiban a fejlődés különböző szakaszában van. Albániában és Bosznia-Hercegovinában egyáltalán nincsenek tipikus városi logisztikai és last mile típusú logisztikai sémák. Ebben az ágazatban az egyes bérlők kisebb területeket bérelnek nagyméretű vagy kisebb, alacsonyabb színvonalú Ipari/Logisztikai egységekben. Néhány projektet a modern városi logisztikai és last mile típusú logisztikai rendszerekhez hasonló koncepcióval, de magáncélú felhasználásra építenek.

A legtöbb terület Lengyelországban található (kb. 2 millió négyzetméter). A teljes Ipari/Logisztikai állományból a legnagyobb arányban Bulgáriában található városi logisztikai és last mile típusú logisztikai terület, ahol ez a típus a teljes kínálat 59%-át teszi ki.

A KKE-15 országokban kb. 500 000 négyzetméter városi logisztikai és last mile típusú logisztikai terület áll építés alatt. Ennek a mennyiségnek a többsége jelenleg Lengyelországban épül (310 000 négyzetméter). Jellemzően a bérleti díjak és a szolgáltatási díjak jelentősen magasabbak, mint a normál épületek esetében, de ezek a logisztikai terek ezt kiváló elhelyezkedésükkel és az igényekhez való kiváló alkalmazkodásukkal ellensúlyozzák. Mindezek a tényezők magasabb építési költségeket eredményeznek.

A legtöbb KKE-15 országban az ilyen típusú ingatlanok bérleti díjai 4,0 euró és 10,00 euró/m2/hó között mozognak, de a Cseh Köztársaságban és Észtországban akár a 12 euró/m2/hó szintet is elérhetik.

A világjárvány és az ukrajnai háború által a fogyasztói magatartásban, az árutermelésben és a globális ellátási láncokban bekövetkezett jelentős változások vagy zavarok mind azt eredményezték, hogy az ipari csoportba tartozó ingatlanok az egyik legkeresettebb ingatlantípusok lettek, nemcsak globálisan, hanem az egész KKE-régióban is.

Az ipari befektetési tranzakciók a KKE-6 országaiban az elmúlt 5 évben átlagosan az összes volumen körülbelül 25%-át tették ki.

Az ágazatba történő befektetések 2021-ben is az első helyet foglalták el a volumenek 37%-ával. Az európai tőke (beleértve a KKE-t is) 2017 óta éppen csak vezeti a befektetési tevékenységet 33%-kal, megelőzve az ázsiai és csendes-óceáni tőkét 31%-kal.

Az ukrajnai háború az egyes KKE-15 országokat eltérően érintette. Néhányukban már érezhető a háború hatása az ipari/logisztikai piacra vonatkozóan, míg mások még nem észleltek jelentős hatást erre a piaci szegmensre. Minden országban tapasztalható azonban az üzemanyagárak emelkedése, az építőanyagok magasabb árai, a rendelkezésre állás csökkenése és az ellátási láncok részleges összeomlása, amelyek mind hatással vannak a piac állapotára a régióban. Az új logisztikai rendszerek építési határidőinek meghosszabbodása vagy az újonnan megkezdett és tervezett rendszerek leállítása a jelenlegi időszakhoz képest a következő negyedévekben lassíthatja ezen terület növekedését.

A kelet-közép-európai régióban hiány van a rendelkezésre álló földterületekből, különösen a legkeresettebb helyeken. Az aktívabb fejlesztők közül néhányan az elmúlt években nagyon elfoglaltak voltak a jövőbeli fejlesztésekhez szükséges földterületek hosszútávú telektartás biztosításával. Más telkek, különösen a nagyvárosokban vagy azok közelében találhatóak, gyakran nagy versenyben állnak a lakóingatlan-fejlesztőkkel, akik sok esetben többet tudnak fizetni négyzetméterenként.

"Jelenleg a szektor jól teljesít, ezért a közeljövőben nem számítunk jelentős változásra ebben a tendenciában. Van rá esély, hogy a logisztikai piac növekedésének némi lassulását tapasztaljuk majd, amíg az építési piacok és az ellátási láncok nem stabilizálódnak. Ez a lassulás azonban valószínűleg inkább rövid távú, mintsem hosszú távú lesz" - mondta Kevin Turpin.

