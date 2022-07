Egyre forróbb nyarak fűtik az ingatlanpiacot: lassan már a sötét bunkerek sem segítenek

Ismét itt a kánikula, a hőérzetünk mellett a statisztikák is azt mutatják, hogy évről-évre egyre melegebbek lesznek a nyarak. Az Eurostat adatai alapján 1979 és 2021 között közel háromszorosára nőtt a hűtési igényt kifejező hűtési index, míg a fűtési igény tizedével csökkent. A klíma változásával az igényeink is változnak, ez pedig az ingatlanpiacot, a kedvelt lakásokat sem hagyja érintetlenül. Most még lehet, hogy a legtöbben visszautasítanának egy földszinti, belső udvarra néző sötét lakást, de 10 év múlva, amikor állandósulnak itthon is a 40 fokos melegek, akkor lehet, hogy az lesz az új kedvenc? Sok a nyitott kérdés az ingatlanpiac trendjeit nézve, de az biztos, hogy az energiahatékonyság lett az új "hot topic".

Kontinensünkön északról délre haladva változik a klíma, emelkedik az átlaghőmérséklet és a nyarak is egyre hosszabbak lesznek. A klímaváltozás már mindenhol érezteti a hőmérséklet növelő hatását, az Eurostat adatai alapján

európai szinten megháromszorozódott, Magyarországon pedig hatszorosára növekedett a hűtési igényt kifejező komplex mutató értéke 1979 és 2021 között.

Ezek a komplex mutatók az épületek hűtési és fűtési energiafogyasztásának helyes értelmezését segítik, a fűtési foknapok (Heating degree days, HDD) és a hűtési foknapok (cooling degree days, CDD) olyan időjárás-alapú műszaki mutatók, amellyel leírható egy épület energiaszükséglete fűtés vagy hűtés szempontjából.

Amikor egy országban, vagy az évek változásával magasabb lesz a hűtési foknap mutató (CDD) akkor az azt jelenti, hogy egy adott épületnek nagyobb lesz a hűtési igénye mivel gyakoribbá válik a magasabb, (24 °C feletti) hőmérséklet. Míg az Eurostat fűtési foknap mutatójának változása azt jelzi, hogy nagyobb/kisebb fűtési igénye van-e egy adott épületnek abból fakadóan, hogy gyakrabban/ritkábban megy 15 °C alá a hőmérséklet.

2021-et figyelembe véve a legmagasabb értékeket Málta, Ciprus, és Görögország mutatta. Ez azt jelenti, hogy 2021-ben egy adott épületnek nagyobb hűtési (vagy légkondicionálási) igénye lenne Cipruson, Máltán és Görögországban, mint az EU többi országában, mivel a magasabb (24 °C feletti) hőmérsékletek gyakoribbak. A legalacsonyabb számított CDD-indexet Írországban figyelték meg, majd Dánia és Svédország következik 2021-ben.

Az ábrán is látható számok magának a CDD indexnek az értékei, nem napokat vagy magas hőmérsékletű óraszámot mutatnak, így az értelmezésben nem az abszolút értékük a lényeges, hanem inkább a hosszú távú változásuk, illetve az, hogy mely országban a legmagasabbak.

A hűtési foknapok, vagyis a CDD-index az egyes országokban 2021-ben, forrás: Eurostat

Málta és Ciprus számít ebben az értelemben a legmelegebb országnak számít, de Magyarország is az első harmadban helyezkedik el. Évtizedes távlatban pedig a mutató is arra figyelmeztet, hogy egyre több a meleg nap Európában, illetve Magyarországon is, amihez a lakosságnak alkalmazkodnia kell. Mivel életünk nagy részét épületekben töltjük, ezektől is elvárjuk, hogy megfelelő hőmérsékletet biztosítsanak.

Az ingatlanpiacra is kihat a drágább rezsi

A rezsicsökkentés részleges eltörlésével kapcsolatos hírek tartanak most mindenkit lázban, az emelkedő gáz-, és energiaárak egyik következménye, hogy sokkal fontosabbá válnak az olyan praktikák, illetve épület-, vagy lakóingatlanjellemzők, amelyek többletfogyasztás (például légkondi) nélkül képesek kellemesebb hőérzetet biztosítani egy épületben.

Az OTP Ingatlanpont elemzésében összegyűjtött néhány, a hőérzetre hatást gyakorló tényezőt, Valkó Dávid vezető elemző például elmondta, hogy hőérzet tekintetében egy belvárosi lakás többnyire hátrányból indul egy zöldövezeti házhoz képest, de ugyanígy nem mindegy, hogy milyen a lakás tájolása és milyen napszakban vagyunk otthon. A home office-t tekintve a fényviszonyok és hőérzet szempontjából télen a déli fekvésű dolgozószoba az ideális, nyáron viszont elviselhetőbb az északi tájolás. Ugyanígy különféle szempontok számítanak a nappali vagy a hálószoba elhelyezésekor is. Elképzelhető, hogy amennyiben a távmunka továbbra is a mindennapok része marad, akkor ezek az igények is hangsúlyosabban megjelennek az ingatlankeresők szempontrendszerében.

A felmelegedés és klímaváltozás mellett a növekvő rezsiköltségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy az otthonkeresők körében még inkább felértékelődjenek a fenntarthatóbb otthonok, hiszen ezek jellemzően úgy biztosítják télen és nyáron is az optimális klímát, hogy alacsonyabb a károsanyag-kibocsátásuk és energiafelhasználásuk, ezzel pedig csökkentik az épület fenntartási költségeit is. Az új építésű lakások esetében a kereslet és kínálat találkozását segíti elő, hogy a többszöri határidőmódosítás után életbe lépett szabályozás értelmében 2022. július 1-től az új építésű ingatlanok már csak akkor kaphatnak használatbavételi engedélyt, ha megfelelnek a minimum BB energetikai besorolás követelményeinek.

A jogszabályváltozás következtében a fenntarthatóság kritériumainak megfelelő lakások száma várhatóan jelentősen emelkedni fog, azonban a magyarországi lakásállomány túlnyomó többsége energetikai szempontból továbbra is korszerűtlen, de a használt lakások esetében is számos lehetőség nyílik arra, hogy csökkentsük a havi kiadásokat és egyben a hőmérsékletet is.

„A házi praktikák – mint éjszakai szellőztetés, főzés minimalizálása vagy a nem használt berendezések lekapcsolása – mellett a jelenlegi szabályozás értelmében 2022. december 31-ig igényelhető Otthonfelújítási támogatás keretében a nyílászárók cseréjével, utólagos szigeteléssel, fűtési rendszer felújításával – amibe a klímaberendezés telepítése is beleértendő – csökkenthetjük szinte bármelyik ingatlan nyári hőmérsékletét. Napelem rendszer telepítésével pedig még tovább csökkenthető a károsanyag-kibocsátás és az energiafelhasználáshoz kapcsolódó kiadások is” – tette hozzá Valkó Dávid.

Mivel energiát nem fogyasztanak és kibocsátásuk sincs, a légkondicionáló berendezésnél környezettudatosabb megoldást jelentenek az új lakások esetében mára szinte alapfelszereltségnek számító árnyékolók és redőnyök, ezek megléte elképzelhető, hogy a jövőben a használt lakások esetében is alapvető elvárás lesz a lakáskeresők részéről. Szintén a lakás hőmérsékletét csökkentheti az ablak előtt árnyékot adó fa, ami a mellett, hogy növelheti az ingatlan értékét, a zöldterület növekedéséhez is hozzájárul; természetesen frissen telepítve ez egy hosszú évek alatt megtérülő, akár generációkon átívelő befektetés.

Panellakások esetében klíma szempontjából a legjobb választásnak a már felújított, panelprogramos épületek számíthatnak, és amennyiben a hőhullámok állandósulnak, úgy még inkább felértékelődhetnek a falusi és zöldövezeti házak, illetve az adottságaik miatt eleve hűvösebb (és sötétebb) földszinti, belső udvarra néző bérházi lakások kereslete is élénkülhet.

Címlapkép forrása: Getty Images