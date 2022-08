Lakásárak: újabb meglepetés a KSH legfrissebb számaiban

Portfolio 2022. augusztus 02. 15:30

Megjelent a KSH legújabb, 2022 első negyedéves, előzetes lakásárakat tartalmazó árindexe. Noha ez a további adatok beérkezésével szinte biztosan módosulni fog, egyelőre az látható, hogy az idei év első három hónapjában a vártnál is nagyobbat ugrottak az országos lakásárak. Az átlagos drágulás 20,5 százalékos volt a megelőző év azonos időszakához képest. Az igazi vízválasztó azonban várhatóan az idei második-harmadik negyedév lesz a lakásárakban. Bár abban nincs meglepetés, hogy az első félévben még az inflációnál is nagyobb mértékben emelkedtek az árak, de a háború kitörése és az azzal párhuzamosan zajló gazdasági nehézségek, emelkedő kamatok és rezsigondok az előttünk álló időszakban megtorpanást, lassabb értékesítési időket, sőt akár visszaesést is okozhatnak egyes használt ingatlantípusok árában. Az új és az energetikai szempontból hatékonyan üzemeltethető használt lakások árszintje egyelőre nincs veszélyben.