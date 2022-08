Itt a válasz! - Ezért kerül 1,5 millióba egy négyzetméter lakás

Rendszeresen felmerül a kérdés az emberekben, hogy ugyan már "mi a bűnbánat" kerül egy új lakásban 1,5 millió forintba négyzetméterenként. A válasz évente meg is érkezik. Most az OC Solutions szakértője mondja el tételesen a választ. Na ezért.

Ahogy az OC Investment Solutions emlékeztet rá, a 80-as években Márkus Lászlónak volt egy bohózata a „Mi került ezen a fotelon 7200 forintba?” címmel, amiben a zseniális színész kiborul a drágán vásárolt fotel miatt, és darabokra szedi, hogy megnézze mi van benne és tételesen összeírja, hogy miből állhat össze a fotel ára.

Sokan az új lakások árcédulája láttán is hasonló kérdéseken törik a fejüket, így - anélkül, hogy szétszedtünk volna egy lakást - összegyűjtöttük azokat a legfontosabb tételeket, amikkel a fejlesztőknek számolniuk kell a tervezéskor. Íme a lista:

A telek vételára Több esetben van bontási, és/vagy régészeti költség, ha korábban ipari jellegű tevékenység zajlott a telken, akkor talajszennyezettségi mentesítés, geodéziai vizsgálat, talajmechanikai vizsgálatok, foghíjtelek esetében a szomszéd épület statikai vizsgálata, telekalakítási költség Sok esetben - főleg nagyobb lakásszám esetén - vállalásokat kell tenni különböző infrastrukturális jellegű fejlesztésekre, vagy utat, közművek, intézmények fejlesztéséhez kell hozzájárulni jelentős összeggel Építész, gépész tervezés, engedélyeztetés költsége Ügyvédi költség Marketing költség Értékesítési költség Kivitelezési költség Menedzsment költség Adó és járulék költségek Banki és/vagy finanszírozási költségek Adminisztratív költség Egyéb humán erőforrás költség Előre nem látható költségekre tartalék Végül a vételár része természetesen a profit is

"Lehet azonban olyan veszteség is, amely már akkor realizálódik, mielőtt még egy kapavágást is tett volna a fejlesztő. Érheti olyan meglepetés, hogy a telket még 400 lakás építésre alkalmasnak vásárolja és annak megfelelő vételárat fizet érte, de az önkormányzat KSZT-t módosít, és nem enged csak 250 lakást. Egy ilyen változás például komoly újragondolást igényel." - mondta el Vincze Edit, az OC Investment Solutions ügyvezetője.

"Az ingatlanfejlesztésben rejlő kockázati tényezők jelentősek, - különösen a mostani háborús, inflációs időszakban - a beruházók profitelvárása ehhez a kockázati szinthez igazodik, de jellemzően nem extrém módon. A jelenlegi piacon az elszabadult és nehezen kalkulálható építőipari alapanyagárak meghatározók a négyzetméterárakban, így ez az egyik legnagyobb költségtétel egy fejlesztésben. A felsoroltak közül szinte csak egy-két tétel van, aminek esetleg lehetne kedvezőbb a költsége ahhoz, hogy visszatérjünk az év eleji 1 millió forint körüli négyzetméterárakhoz Budapesten. Ennek azonban a realistása nulla. Látunk már korrekciókat a vállalási árakban, van már alkulehetőség és kedvezőbb szakipari ajánlatok is előfordulnak, de ez markáns árcsökkenést sajnos nem tud eredményezni. A vas, a fa, a kerámiacserép, a tégla ára is napi mozgásban van, ami ma X forint, az holnap után már X+. Még a lekötött tételek árában is lehet mozgás és a bérköltségekben is további emelkedés várható. Mi az OC Investment Solutionsnél továbbra is azt látjuk, hogy kevesebb új lakás van és lesz a piacon, az árak csökkenésére pedig nem látunk esélyt." - osztotta meg véleményét a szakértő.

