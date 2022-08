Kiégett a szemünk: íme a legdrágább eladó lakások Budán

Portfolio 2022. augusztus 05. 16:02

Ismerjük azt a jelenséget, amikor egy tulajdonos valójában nem is szeretné annyira eladni a lakását, de a valóságtól teljesen elrugaszkodott áron azért meghirdeti, hátha valakinek annyira megtetszik, hogy a piaci ár többszörösét is kifizeti. Vannak persze olyan unikális, valamilyen szempontból (Dunára néző panoráma, minőségi berendezés, elhelyezkedés) nagyon különleges lakások, amelyek az adott környék átlagárától eltérnek, de amikor átlagos lakások tucatjait látjuk valamely hirdetőoldalon kétszeres-háromszoros piaci átlagáron, akkor kissé elkerekedik a szemünk. Vélhetően a vásárlást ténylegesen szándékozóknak is. A teljesség igénye nélkül, összegyűjtöttünk néhányat a piaci árnál jóval drágább lakóingatlanok közül.