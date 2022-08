Újít az ingatlancég: belvárosi irodákban kínál új szolgáltatást

Portfolio 2022. augusztus 08. 16:41

Az ügyfelek rugalmasabb, hatékonyabb kiszolgálását célzó új megoldásokat vezetett be az Icon Real Estate Management, ingatlankezelő cég a Corvin negyed két irodaházában. Júliustól a Corvin 5 és 6 irodaházak esetében is a műszaki üzemeltetés mellett immár az ingatlankezelés feladatait is átvette, egységesítette a cég.