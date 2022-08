Még egy apró lépés a fenntarthatóság felé: használatban lévő irodaház kapott zöld minősítést

Az S Immo Hungary immár negyedik épületére szerezte meg a BREEAM In-Use tanúsítványt, a Very Good minősítéssel kitüntetett Buda Center irodaház fenntartható és esztétikus környezetet biztosít használói számára.

A BREEAM hazánk legnépszerűbb fenntartható épület minősítési rendszere 10 kategóriában fogalmaz meg szempontokat, amelyeken keresztül az ingatlanok fenntarthatósági teljesítménye mérhető. A BREEAM kategóriák közé tartozik az energiafelhasználás, a management, az egészség és az innováció is. A Buda Center BREEAM In-Use Very Good minősítése az S Immo Hungary zöld irodaházainak sorát bővíti.

Korábban a Blue Cube, a River Estates, valamint a Pódium irodaházak részesültek Very Good értékelésben BREEAM In-Use Asset Performance és Building Management kategóriákban. A vállalat célja, hogy a teljes budapesti ingatlanportfólióját ESG kompatibilissé tegye, azaz az EU zöld előírásainak megfelelően alakítsa épületeit.

A Buda Center irodaház közvetlenül a Gellért-hegyi Citadella alatt található. Az ingatlan földszintjén és hat emeletén összesen 5946 m²-en állnak rendelkezésre irodaterek, a tetőn pedig 200 m²-es panoráma terasz várja a bérlőket.

A Buda Center tereinek kialakításakor olyan szempontokat is figyelembe vettek, mint a hő- és akusztikai komfort és egyéb, a bérlők komfortérzetét befolyásoló épülettényezők, melyek szintén hozzájárultak a Very Good minősítés megszerzéséhez. Az irodaház megújult homlokzattal rendelkezik és jelenleg 1270 m2-en kínál kiváló, napsütötte, külső, illetve belső árnyékolókkal felszerelt szabad irodatereket. Az ingatlan területén lehetőség nyílik elektromos autók töltésére és kerékpár tárolásra, valamint megoldott a szelektív hulladékgyűjtés is.

Címlapkép forrása: S Immo Hungary