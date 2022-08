Kiemelt beruházásként valósulhat meg a Bosnyák téri gigaprojekt

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány a Bosnyák tér és a Rákos-patak közötti területen megvalósuló többfunkciós ingatlanfejlesztést - írja a Magyar Közlöny. A projekt, amire Zugló új központjaként hivatkoznak a Bayer Construct csoport kivitelezésében, a következő években szakaszosan valósul meg.

Ahogy korábban mi is írtunk róla, a Bosnyák tér és a Rákos-patak között, egy közel héthektáros területen épülhet fel Zugló új központja, amit most nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított a kormány. A tervek szerint a többfunkciós kerületi központ építkezése 2029-ben fejeződik be, ezzel egy több mint 10 éves történetnek és tervezésnek kezdődhet el a tényleges megvalósítása.

A mostani döntés értelmében a Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, természetben a Budapest XIV. kerület, Csömöri út 13–19., Bosnyák utca 48–56., Bosnyák utca 54–56., Rákospatak utca 12–28. szám alatti ingatlanokon zajló fejlesztések kapnak kiemelt státuszt, azaz a beruházás esetében

építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

településképi szakmai konzultációt nem kell lefolytatni,

közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

A beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap. A telkekre többek között az alábbi beépítési szabályok és egyedi építési követelmények érvényesek:

a Beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,

az ingatlanokon nyitott gépkocsilehajtó létesíthető,

az épületek a felszín alatt és a földszinten összenyithatók,

a telkeken kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, szállás jellegű, igazgatási, iroda, sport és lakó rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetők,

a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma, illetve az egyes rendeltetési egységekterülete nem korlátozott,

lakás önálló rendeltetési egysége után a szükséges parkolóhelyeket az alábbi módon kell biztosítani:nettó 70 m2-t meghaladó lakás-alapterület esetén minden lakás után egy személygépkocsi, nettó 70 m2-nél kisebb lakás-alapterület esetén lakásszám fele után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani,

új épület építése esetén a zöldfelület minden 200 m2-e után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronátnövelő fát kell telepíteni,

az épület legmagasabb pontja legfeljebb 39 méter lehet,

új épület létesítése esetén a lapostető felületének 15%-át zöldtetőként kell kialakítani

A projektről látványtervek az alábbi cikkben tekinthetők meg:

Címlapkép forrása: ZVK Projekt Iroda