Ennyivel érhetnek többet a magasabb energiahatékonyságú lakások

Központi kérdéssé vált az új lakások esetében az energiahatékonyság, különösen miután 2022 júliusától már csak azok a lakások kaphatnak használatbavételi engedélyt, amelyek teljesítik a legalább BB energiahatékonysági követelményt. A meglévő lakóingatlan-állomány energiahatékonysága azonban a kiadott tanúsítványok alapján alacsony. A 2016 óta (új és használt lakásokra is) kiadott energetikai tanúsítványok kevesebb mint negyede kapott CC, vagyis korszerű vagy annál jobb besorolást – derül ki egy korábbi MNB Lakáspiaci Jelentésből . A Budapesti Lakáspiaci Riport adatain végzett jegybanki kutatásból az is kiderül, hogy a jobb energiahatékonyság milyen mértékben jelenik meg az új lakások kínálati áraiban.

Az eredeti terv szerint már 2021. január 1-jétől szigorodott volna az új építésű lakásokra vonatkozó energiahatékonysági követelmény, ezt azonban többször kitolva, végül 2022. július 1-től vezették csak be. Mindez azt jelenti, hogy CC helyett már csak legalább BB besorolású, vagyis a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő lakás kaphat használatbavételi engedélyt. Ezt az energetikai szintet azonban a 2016 óta kiadott tanúsítványok nagyjából 3 százaléka teljesíti csak. 2016 óta ugyanakkor látható egy fokozatos javulás a kiadott tanúsítványok besorolásainak eloszlásában, ami elsősorban az új építésű lakások számának emelkedése miatt következett be.

A legalább CC besorolású ingatlanok 2020 óta a tanúsított lakóingatlanok nagyjából harmadát tették ki, míg a legalább BB besorolásúak aránya mindössze 5 százalék körül mozgott.

Az életbe lépett szigorításoknak köszönhetően azonban ez az arány mostanra magasabb ennél, és a jövőben várhatóan még tovább emelkedik.

Indokolt volt a szigorítás

Budapesten az arányaiban több új építésű lakás miatt valamivel eleve magasabb volt a jobb besorolású ingatlanok aránya, de ahogy az alábbi - egy évvel ezelőtt készült - ábra mutatja, a szigorítás előtt átadott új lakások esetében még meglehetősen nagy volt a BB besorolásnál rosszabb lakások aránya.

A 2021-ben átadott új lakások csaknem harmada, míg a 2022 első felében átadott új lakások 10-20 százaléka nem érte el a BB besorolást.

Mostanra viszont ez megváltozott, miután július óta már csak a BB besorolású lakások kaphatják meg a használatbavételi engedélyt. Az ennél is jobb energiahatékonyságú AA besorolású lakások aránya viszont - feltehetően a bonyolultabb és drágább kivitelezésnek köszönhetően - még most is alacsony az új lakásokon belül.

Az energiahatékony új lakások térnyerése a környezeti fenntarthatóság szempontjából fontos szerepet játszik, ugyanakkor a korszerűbb lakások építése drágulást is okozhat a lakáspiacon, különösen azóta, amióta a csökkentett rezsit részlegesen elkezdte kivezetni a kormány.

Energiahatékonyság és lakásárak

Az energiahatékonyság és a lakásárak összefüggéséről azért is érdemes beszélni, mert a magasabb energiahatékonyság elérése a kivitelezési költségekben is meglátszik, ugyanakkor hosszabb távon az épület alacsonyabb üzemeltetési költsége kompenzálhatja a bekerüléskori többletet.

Az MNB a Budapesti Lakáspiaci Riport átfogó kutatása szerint a tavalyi évben megvizsgálta a 2019 első és 2021 harmadik negyedéve között értékesítés alatt álló budapesti 4 lakásos vagy nagyobb új társasházi lakásprojektek adatait annak tükrében, hogy a magasabb energiahatékonyság milyen hatással van az új lakások árazására. Az eredmény nem hozott meglepetést:

A korszerűbb energetika használata szignifikánsan emeli az új lakások kínálati árát.

A becslés szerint a BB tanúsítvánnyal rendelkező újlakás-projektek négyzetméterára 3,5–3,7 százalékkal volt magasabb a CC besorolással rendelkezőkéhez képest. Az AA besorolású tanúsítvány viszont már 4,4–4,7 százalékkal növelte az átlagos négyzetméterárat. A két legjobb besorolású tanúsítvány, az AA+ és az AA++ ugyanakkor már nem növelte tovább szignifikánsan a lakások árát az AA besorolásúakhoz képest, vagyis az energiahatékonyság terén elért további javulást már a kínálati árakban nem érvényesítik jobban a fejlesztők.

Összességében a környezeti szempontból fenntartható energetika használata költség oldalról drágítja ugyan az új lakásokat, de ezek a hatékonyabb energetikájú lakások hosszú távon értékállóbbak lesznek azzal, hogy a kereslet is fokozatosan „zöld” irányba tolódik.

