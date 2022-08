Itt a lista: ezeken a tóparti a településeken a legdrágább most nyaralót venni

A nyaralók piacán az összesített kereslet alapján továbbra is a balatoni és a velencei sztárok számítanak a legnépszerűbbnek. Az ezer eladó nyaralóra vetített kereslet alapján azonban olcsóbb települések is felkerültek a vevőjelöltek térképére - derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A kínálati piacot nézve az idei szezonban Siófokon, Balatonfüreden és Balatonalmádiban volt a legnagyobb a négyzetméterár, de a gárdonyi és velencei ingatlanok sem sokkal maradtak el az utóbbitól. A Tisza-tó melletti Tiszafüreden, Abádszalókon és Sarudon az előbbieknél azért lényegesen alacsonyabb volt az átlag.

Bár összességében az idén is Siófok, Balatonalmádi, Balatonfüred, Gárdony és Velence számított a legkeresettebbnek a nyaralók piacán, de az eladásra kínált lakóingatlanokra vetített érdeklődések alapján az alacsonyabb áron elérhető települések is helyet kértek maguknak - derül ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből. Az ingatlanhirdetési portál ezúttal azt vizsgálta, hogy a hamarosan véget érő idei nyaralószezonban hogyan alakult a kereslet a magyarországi tópartokon és mennyiért kínálták eladásra az ottani ingatlanokat.

Tóparti sztárok

A május elejétől augusztus közepéig tartó időszak összesített keresletét tekintve továbbra is a legnépszerűbb Balaton-parti település Siófok, ahol az átlagos négyzetméterár az idén majdnem 1,3 millió forint volt. Második helyen áll Balatonalmádi a maga 829 000 forintos árával, a harmadik pedig Balatonfüred 1,06 milliós összeggel. A balatoni piacon a top 10-ben van még többek között Keszthely Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 000 és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméterárak.

Siófok kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az átlagárak azért ilyen kiemelkedően magasak, mert a többi településhez képest lényegesen több új építésű lakás van itt a kínálatban. Ha csak a használt lakások átlagárát néznénk akkor már sokkal közelebb lenne a balatoni átlaghoz a siófoki négyzetméterár.

Országos szinten szintén népszerű maradt a Velencei-tó mellett lévő Gárdony és Velence, itt 779 000 és 800 000 forintos négyzetméterár volt a jellemző. A Tisza-tó közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abádszalók és Sarud volt a legkeresettebb, a szóban forgó településeken négyzetméterenként 255 000-385 000 forintért kínálták eladásra az ingatlanokat.

A 10 legkeresettebb tóparti település a hazai lakóingatlan-piacon (2022. május-augusztus) Település (megye) Átlagos négyzetméterár 2022 augusztusában (ezer Ft/m2) Siófok (Somogy) 1277 Zamárdi (Somogy) 1122 Balatonfüred (Veszprém) 1059 Balatonlelle (Somogy) 1006 Fonyód (Somogy) 989 Balatonalmádi (Veszprém) 829 Velence (Fejér) 800 Gárdony (Fejér) 779 Keszthely (Zala) 740 Hévíz (Zala) 625 Forrás: ingatlan.com

Toplista ezer eladó nyaralóra vetítve

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül az is, hogy melyek voltak a legnépszerűbb települések ezer eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ez a rangsor kiküszöböli a kínálat nagyságából adódó keresleti különbségeket. Ebből az is kiderül, hogy az utóbbi években legfelkapottabb, egyben drágának mondható nyaralótelepülések mellett az olcsóbbak is felkerültek a vevőjelöltek térképére.

A 10 legkeresettebb tóparti település 1000 eladó nyaralóra vetített érdeklődések alapján (2022. május-augusztus) Település (megye) Átlagos négyzetméterár 2022 augusztusában (ezer Ft/m2) Alsóörs (Veszprém) 1354 Paloznak (Veszprém) 1300 Balatonakarattya (Veszprém) 1230 Dörgicse (Veszprém) 821 Felsőörs (Veszprém) 762 Vonyarcvashegy (Zala) 756 Balatonederics (Veszprém) 725 Balatonszabadi (Somogy) 607 Sarud (Heves) 255 Balatonmagyaród (Zala) 222 Forrás: ingatlan.com

Ezt a listát - országos szinten - Balatonszabadi vezeti, ahol 607 000 forintos négyzetméterár volt a jellemző. Második Balatonederics 725 000 forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 000 árral. Szintén népszerű ebben az összevetésben Balatonmagyaród, Vonyarcvashegy, Felsőörs, Balatoncsicsó is 222 000-762 000 forintos árral. Igaz, utóbbi toplistán az élbolyban van még az abszolút kereslet alapján is előkelő helyen jegyzett Alsóörs, továbbá Paloznak és Balatonakarattya is. Ezeken a településeken viszont jóval magasabbak az árak, négyzetméterenként 1,23-1,35 millióra rúgnak.

