Ez a város áll most az uniós lakásárlista élén

Egyedül Berlinben stagnáltak 2021-ben az új építésű lakások árai, a többi fővárosban ismét drágultak a négyzetméterek a Deloitte Property Index 23 európai országra kiterjedő felmérése szerint. A legdrágább európai fővárosnak ismételten Párizs bizonyult. Kelet-Közép-Európában a bérek dinamikus növekedése ellenére továbbra is a legdrágábbak között vannak a lakóingatlanok az átlagfizetésekhez viszonyítva. Egy új lakás vásárlásához Csehországban kell a legtöbbet dolgozni.

A Deloitte Property Index 11. kiadásának adatai szerint a 23 európai ország közül tavaly az Egyesült Királyság volt a legdrágább 4905 eurós négyzetméterenkénti átlagárral, míg a második helyezett Ausztria lett (4782 euró). Magyarországon az új lakások átlagos négyzetméterára 2014 euró volt a tavalyi évben.

A 800 ezer forint körüli négyzetméterár új lakások esetében meglehetősen alacsonynak tűnhet, de nem szabad elfelejteni, hogy ebben nemcsak a budapesti, hanem a vidéki városok átlagai is benne vannak, így jöhetett ki a 2000 euró körüli átlagár.

A legdrágább európai városnak továbbra is Párizs számít, ahol mintegy 13 462 ezer eurót kérnek el átlagosan egy új lakás négyzetméteréért.

A lista második helyezettje München (10 500 euró), míg Budapesten az új lakások átlagos négyzetméterára 2566 euró volt. Régiónkban Prágában (4353 euró/m2) és Pozsonyban (3490 euró/m2) is magasabb ennél a tarifa.

"A korábbi években tapasztalt általános európai lakóingatlanpiaci áremelkedés 2021-ben is folytatódott. Az árak 20 százalékot meghaladó mértékben nőttek Kassán (+38,2%), Amszterdamban (+33,7%), Rotterdamban (+27,3%), Hágában (+24,1 %), Brnoban (+22,4%) és Prágában (20,1%). Az utóbbi években tapasztalt rendkívüli dinamika a múlt év végén érhette el a tetőpontját Európában: 2022 első negyedévében, az ukrajnai eseményeket követően, romló gazdasági kilátások mellett lassult az árak emelkedése." - vélekedett Kohári Gábor, MRICS, a Deloitte Magyarország ingatlantanácsadási szakértője.

Annak megállapítására, hogy a lakásárak milyen mértékben terhelik meg egy-egy ország állampolgárait, a Deloitte Property Index megvizsgálta, hogy az átlagos bruttó fizetést alapul véve hány évet kell dolgozni egy átlagos, 70 négyzetméteres lakás megvásárlásához. Az elemzés alapján a saját lakás legkevésbé Csehországban fizethető meg, ott 13,3 évig kell dolgozni a saját lakásért, de Szlovákiában sem sokkal jobb a helyzet, ott 12,7 év szükséges. A tanulmány adatai szerint Magyarországon 9,6 évig kell a teljes éves bruttó átlagkeresetet félretenni, hogy saját lakást vásárolhassunk.

A tanulmány a lakásbérleti díjak alakulását is feltérképezte. A legtöbbet Párizsban kellett fizetni a bérelt ingatlanokért, 2021-ben négyzetméterenként átlagosan 29,1 eurót. A 10,39 eurós budapesti érték a vizsgált európai nagyvárosok középmezőnyébe esik, ehhez hasonló fajlagos bérleti díjakat a pozsonyi, a grazi, a portói és a linzi lakáspiacon láthatunk. Párizs tehát a lakbérek tekintetében is nagyon drága, amit az alábbi történet is bizonyít:

Lakásárakban tehát egyre kevésbé, amiben viszont továbbra is jelentősen elmaradunk a környező országoktól, az az új építési engedélyek száma. Ez Magyarországon ezer lakosra vetítve 3,08-as értéket jelent, miközben Lengyelországban 7,28, Szlovákiában 4,50, Csehországban pedig 4,28 volt a mutató 2021-ben.

