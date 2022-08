Pénz az lenne, csak ösztönözni kell - Máshogy nem tudjuk megmenteni a bolygót

Mint arról tegnap is írtunk, a bolygónk megállíthatatlanul robog a klímakatasztrófa felé. A globális felmelegedés és hatásai mérséklésére rengeteg pénzt kellene költeni, a privát szektorban pedig meg is lennének a szükséges források - csak kicsit ösztönözni kéne a felszabadításához. A magánszektor klímacélokat támogató befektetései a fejlődő és feltörekvő országokban nem áll túl jól, pedig itt is szükség lenne fenntartható fejlesztésekre - írja az IMF . A kérdés magyar viszonylatban is releváns, hiszen az intézmény Magyarországot még a feltörekvő piacok közé sorolja, így az ő megállapításuk, hogy miként is lehetne ezekben az országokban ösztönözni a fenntartható beruházásokat, itthon is releváns. A hazai zöld finanszírozás kereteivel a Sustainable World 2022 konferencián is külön szekcióban foglalkozunk.

Tőke lenne, csak nem megy a feltörekvő országokba

Az IMF szerint globális szinten a privát szféra összesen 210 000 milliárd dollár pénzügyi eszközön ül - ennek viszont a töredéke is elég lenne évente a klímacélok elérésére: egyes számítások szerint évi 3-6 ezer milliárd dollárt kéne 2050-ig fenntartható beruházásokba fektetni - jelenleg évi 610 milliárdnál tartunk, szóval van hely a fejlődésre.

A jelenlegi és a szükséges befektetési volumen a 1,5 celsius fokos hőmérséklet-emelkedés eléréséhez. Forrás: IMF

A befektetések egy lehetséges céliránya a fejlődő, feltörekvő országok lehetne (benne Magyarország és a régiónk is) azonban a fejlett piacokhoz képest itt több tényezővel is meg kell küzdenie a tőkének, ami megnehezíti a fenntartható magánberuházásokat. A privát szektor tőkéjét az állami intézkedések is segíthetnék feloldani. A legfőbb probléma, hogy a tőke számára jelenleg sok biztonságosabb és jövedelmezőbb befektetési alternatíva áll rendelkezésre, mint a feltörekvő piacok fenntartható beruházásai.

Sustainable World 2022 A zöld finanszírozás kiemelt témája lesz a szeptember 6-án megrendezésre kerülő Sustainable World 2022 konferencián. Amennyiben szeretné megtudni, hogy hogyan és miért éri meg zöld projektekbe fektetni, akkor mindenképp ott a helye a konferencián!

A magas kezdeti költségeken felül a befektetők életét nehezíti a technológiai kihívások, a bizonytalan hosszú távú kilátások és a ki nem próbált üzleti modellek. Ehhez adjuk hozzá a piaci adatok rossz minőségét, az árfolyam-ingadozásokhoz kapcsolódó kockázatokat, a makrogazdasági körülményeket, a kiszámíthatatlan üzleti környezetet és a magasabb politikai kockázatokat.

Ennek eredményeként számos fenntartható befektetési ötlet nem jut megfelelő finanszírozáshoz.

A kérdés az, hogy hogyan lehetne a fejlődő és feltörekvő piacokon mégis vonzóvá tenni a klimatikus beruházásokat (akár a felmelegedés megakadályozására, akár a hatásai mérséklésére).

Mit lehet tenni?

Az egyik legfontosabb eszköz a kormányzati szektor erősebb fellépése lenne. A köz- és magánszféra finanszírozásának ötvözése segítene csökkenteni a kockázatot a privát befektetők számára a zöld beruházások körül, például teljesítési garanciák útján. Az állam saját tőkével is beszállhatna ezekbe a projektekbe, vagy javíthatná a projekt hitelképességét (szintén garanciák útján). Ezek a lépések a magántőke felé csökkentenék a kockázatokat és így az árakat is.

A multilaterális fejlesztési bankok fontos szerepet játszanak majd az ilyen típusú megállapodásokban. Ezek a bankok már most is jelentős forrásokat biztosítanak az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozásban, különösen hitelek formájában. Az innovatívabb megközelítések - például a tőkebefektetés - segítenének a magántőke mozgósításában, és különösen hasznosak lennének a számos feltörekvő piac és fejlődő gazdaság számára, amelyek már most is súlyos adósságterheket viselnek. Ezeken kívül még más finanszírozási eszközöknek is szerepük lesz. Ilyen lehet a köz- és magánszféra közötti partnerségekre vagy a több államot érintő garanciákra, amelyek segítenek magasabb tőkeáttételi arányt elérni.

Hogy itthon milyen lehetőségei vannak a pénzügyi szektornak a zöldülésre, milyen ösztönzők és programok sarkallhatják majd a vállalatokat és a magánembereket a zöld beruházások elindítására, az mind kiderül a szeptember 6-án megrendezésre kerülő Sustainable World 2022 konferencián is. A vonatkozó szekcióban előadást tart Feldmájer Benjámin, az európai uniós zöld fordulatért (EU Green Deal) felelős magyarországi programmenedzsere és Dr. Hegedűs Levente, a Kinstellar Budapest bankjogi és tőkepiaci csoportjának tanácsadója is.

A zöld kötvény és a zöld hitelek témájában panelbeszélgetés is lesz, melyet Bozsik Balázs, a PwC Magyarország fenntarthatósági és ESG üzleti szolgáltatások vezetője moderál. A beszélgetés további résztvevői lesznek:

Címlapkép: Getty Images