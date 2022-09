Kész a hazai fejlesztő nagy-britanniai projektje

Megkapták a használatba vételi engedélyt azok a lakások, amelyeket a Cordia Blackswan alakított ki Birminghamben a The Gothic projekt keretében.

A Cordia helyi leányvállalata, a 2020-ban megvásárolt és átnevezett Cordia Blackswan a Jewellery Quarter (Ékszernegyed) városrészben található épületegyüttesben a munkák első fázisa során 14 darab viktoriánus stílusú, egy-, két- és három hálószobás, illetve duplex lakást hozott létre. A projekt által érintett, régóta üresen álló épületek átépítésével és felújításával három szakaszban összesen 50 lakást alakítanak ki, az épületek földszintjén pedig több üzlethelyiség is helyet kap.

A The Gothic épületeit a XIX. század elején építették fel, a beruházás névadója pedig az a pub, amely 1870-től egészen a 2000-es évek elejéig fogadta a betérőket. Bár a területen számos ingatlan renoválásra, újjáépítésre vár, a több mint 200 műemléki épületet felvonultató negyed továbbra is fontos gazdasági szerepet tölt be.

