Lenne igény lakásfelújításra, de az emberek egyszerűen nem tudják kifizetni az egyre drágább építőanyagokat

A lakossági megrendelők hamarosan eltűnhetnek a hihetetlen mértékben megemelkedett építőanyagárak miatt - közölte a Növekedés.hu -val Kojii László , az ÉVOSZ elnöke. Noha az emberek építkezési kedve nem szállt el, tartalékaik is vannak erre a célra, a rezsiáraktól való félelem is sokakat ösztönözne energetikai hatékonyságot célzó beruházásokra, az egyre romló hitelkörnyezetben viszont nem akarnak banki kölcsönt, így sokan már most is inkább kivárnak.

Szinte az összes építőanyagról elmondható, hogy ősz elejére elképesztően felment az áruk, még egy kisebb felújítás is hatalmas költséggel jár. Az építőiparban tevékenykedők is áremelkedéseket prognosztizáltak, de az egész évre szóló áremelkedési várakozásaikat a piaci folyamatok felülírták, miután

az építésgazdaság területén tapasztalható áremelkedés több mint duplája a fogyasztási ár növekedésének, vagyis kétszeres volt a drágulás a várakozásokhoz képest.

Az új építéseknél és a felújításoknál egyaránt megjelenik a drasztikus áremelkedés, melynek ez év végéig történő visszarendeződésére semmilyen jel nem utal.

Az alapanyagoknál és az építési termékeknél elsősorban az energiaár-változások hajtják fel az árakat, ehhez jönnek hozzá a beszerzési nehézségek. Az építési termékek gyártásának költségei között az energiaköltségek részaránya átlagosan 25%-os nagyságrendet jelent, de vannak olyan építési termékek (pl. cement, égetett kerámia, tégla, egyes szigetelőanyagok), ahol ez az arány magasabb annak ellenére, hogy az anyaggyártók nagy többsége modern, energiatakarékos berendezésekkel, technológiával termel.

A forint árfolyamának euróhoz való viszonyulása pedig a kivitelezőknél tud gondot okozni, hiszen a felhasznált építési termékek, anyagok 48%-a importból érkezik.



A nemzetközi beszállítói láncok problémái a hazai kivitelezési idők hosszabbodását eredményezik. A forint további apró gyengülése is jelentős árfelhajtó tényező az építésgazdaságban. Most is számos termék esetében nehézkes az utánpótlás, ilyenek a cement, a szigetelőanyagok, épületgépészeti és elektromos szerelvények, de a napelemeket és hőszivattyús rendszereket is meg lehet említeni, amelyekre itthon most nagyon megugrott a kereslet, ezért egyre hosszabbra nyúlnak a várólisták.

A háztartások hamarosan a finanszírozási lehetőségeik végéhez érnek, a megnövekedett árakat önerőből már lehetetlen kigazdálkodni, a hitelkörnyezet pedig egyre romlik.

Ezért lenne fontos, hogy a lakosság építésre, felújításra szánt megtakarításai valamilyen elfogadható hitelkonstrukcióval legyenek támogatva, ha az ilyen célú, Magyarországnak járó brüsszeli források legkésőbb a jövő évben megérkeznének, az nagyban tudná segíteni a lakosság energiatakarékos beruházásait.

Címlapkép forrása: Getty Images