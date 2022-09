Holnap nyit a Portfolio Lakás Kiállítás

Szeptember 23-án nyit a háromnapos Portfolio Lakás Kiállítás a MOMsport Uszoda és Rendezvényközpontban. Az ingyenes rendezvényen ingatlanfejlesztő cégek, bankok, szolgáltatók és szakértők várják a lakáspiac iránt akár személyes okokból, akár befektetőként érdeklődőket, a szervezők pedig külön hangsúlyt fektettek az energetikai kérdésekre, ezért külön workshop foglalkozik azzal, hogy milyen ingatlant érdemes most venni, milyen megoldások érhetők el az energiahatékonyság növelésére és a rezsiköltségek csökkentésére. A helyszínen már javában zajlik a készülődés a holnapi nyitásra.

A Lakás Kiállításon minden évben kiemelt szerepet játszanak a legnagyobb ingatlanfejlesztő cégek, akik az újlakás-piac iránt érdeklődőknek tudnak akár a helyszínen kedvező ajánlatot adni. De nem maradnak hoppon a használt lakást keresők sem, hiszen az ezen a területen otthonosan mozgó közvetítők is jelen lesznek a MOMsport Uszoda és Rendezvényközpontban, ahol már javában zajlik az építkezés, amint az látszik az alábbi képgalériában.

Különösen izgalmasnak ígérkezik az idei évben a lakáspiac alakulása, hiszen számos, a piacot alapvetően meghatározó tényező változott meg az elmúlt időszakban. Ilyen például az általános kamatszint-emelkedés, és ezáltal az egyre drágábbá váló hitelek, a zöldhitel sorsa, és persze az elszálló rezsiköltségek.

Különösen izgalmasnak ígérkezik az idei évben a lakáspiac alakulása, hiszen számos, a piacot alapvetően meghatározó tényező változott meg az elmúlt időszakban. Ilyen például az általános kamatszint-emelkedés, és ezáltal az egyre drágábbá váló hitelek, a zöldhitel sorsa, és persze az elszálló rezsiköltségek.

A fenntarthatóság és energiahatékonyság kérdése a lakáspiacon is egyre jobban felértékelődik. Az új lakások szigorodó energiahatékonysági követelményei elsősorban a fejlesztőket érintik, az emelkedő energiaárak miatt azonban a vásárlók is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak mind a várható fenntartási költségek mind a kibocsátási értékek alakulásának, ezért külön workshop foglalkozik azzal, hogy milyen ingatlant érdemes most venni, milyen megoldások érhetők el az energiahatékonyság növelésére és a rezsiköltségek csökkentésére.

