Új útépítések várhatóak Nógrád megyében

A Colas és a HE-DO kivitelezésében Bátorterenye átkelési szakaszát is korszerűsítik és az északi-déli irányú összekötő út is megvalósul, derült ki a Magyar Építők cikkéből.

Nógrád megyében több útszakasz is megújul a közeljövőben, az építőipari projekt keretein belül a 2-es, a 21-es, a 22-es és a 23-as út kerül átalakításra. Az első építkezés, a 23-as út fejlesztése és bővítése már meg is kezdődött. A Bátorterenyén, a 21-es főút mellett található, újonann épített szakasz nem csupán elkerülő, hanem összekötő és tehermentesítő is lesz egyben.

A Colas és a HE-DO kivitelezésében 14,2 milliárd forint értékben megvalósuló projekt nem jelenti a megyében történő felújítások végét. 2023-ra számos útfelújítás tervben van, ezek közé tartozik a 21-es út részleges burkolatcseréje is.

