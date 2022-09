Környezetbarát tetőfedőanyagot keresel? - Ezt javasolják a szakértők

A tetőfedéssel foglalkozó szakemberek tapasztalata szerint, a felhasznált anyagok tekintetében a megrendelők továbbra is a kerámia tetőcserepet választanák leggyakrabban a kínált lehetőségek közül. A cserepeket a beton tetőfedő anyagok követik – derült ki a Wienerberger Téglaipari Zrt. által készített kutatásból. A reprezentatív felmérés a szakemberek üzleti kilátásaira is rákérdezett, így kiderült, hogy bár az elmúlt három évben növekedett a megrendelésállományuk, a jövőt még mindig inkább csak rövid-közép távon tudják tervezni.

A kutatásban megkérdezettek szinte kivétel nélkül a kerámiacserepet, vagy a betoncserepet tartják a legnépszerűbb választásnak, 47 százalékuk az előbbit, 43 százalékuk az utóbbit használja a leggyakrabban. Az egyéb megoldások, mint például a cserepes-lemez és a korcolt lemez fedések ennek megfelelően sokkal kevésbé keresettek Magyarországon (6 és 3 százaléktól kérik ezt legtöbbször). Ha rajtuk múlna, a tetőfedő szakemberek ennél is nagyobb arányban (54%) választanák a kerámiacserepet munkájuk során.

A tetőfedés fontos jellemzői szempontjából vizsgálva, a megkérdezettek többsége szintén a kerámia tetőcserepet tartja a legjobb választásnak. Időtállóság szempontjából 57 százalékuk szavaz bizalmat ennek a megoldásnak. A betoncserép esetében a megkérdezettek negyede (26%), a korcolt lemezfedésnél pedig 16 százalék szerint állja leginkább az idő múlását. A környezetbarát tetőfedőanyagok tekintetében még egyértelműbb a konszenzus, hiszen

meggyőző többség (80%) értett egyet abban, hogy a kerámia tetőcseréppel dolgozni a leginkább környezettudatos választás.

A legtöbb tetőfedő (76%) szerint a kerámia tetőcserép az az anyag, amelyik hosszabb távon is népszerű lehet az építők és építtetők körében egyaránt. 58% a beton tetőfedő anyagnak is bizalmat szavazna hosszútávon is. Minden negyedik megkérdezett a korcolt lemezfedést (25%), minden ötödik pedig a cserepes lemezfedést (22%) is jó megoldásnak gondolja a távolabbi jövőben is.

Ami az üzlet- és ügyfélszerzést illeti, az elmúlt három évben a többség megnövekedett megrendelésmennyiséget tapasztalt: közel minden második (48%) vállalkozás jelentős, 20 százalékot meghaladó növekedésről, minden ötödik pedig 20 százalék vagy az alatti növekedésről számolt be. Mindössze 7 százalék szenvedett el jelentős visszaesést, ők elsősorban a társas vállalkozások közül kerültek ki.

Ezzel együtt, a tetőfedéssel foglalkozó vállalkozások többsége (67%) jelenleg csak fél-egy évre látja biztosítottnak előre a munkáit. Minden ötödik vállalkozásnak 1-2 évre, minden tizediknek pedig csak fél évre vagy annál is kevesebb időre van előre lekötött munkája. A társas formában működő tetőfedők valamivel hosszabb távon is előre látják a munkáikat.

Meglehetősen komoly egyetértés mutatkozott abban, hogy a következő években a megkérdezettek előtt álló legnagyobb kihívás a vállalkozások anyagi stabilitásának fenntartása (94%) és a géppark/eszközállomány fejlesztése (92%) lesz. Ezen kívül a tanulás és képzés (81%), valamint a megbízható, magasan képzett szakemberek felvétele (79%) is nagy fontossággal, és így kihívásokkal bír.

A lakásfelújítási támogatás által generált extra igény a tetőfedő piacot is segítette: a megkérdezettek többsége (67%) arról számolt be, hogy ügyfeleik legalább 20 százaléka igénybe veszi a lakásfelújítási támogatásokat. 16 százalék szerint az ügyfelek akár 20-50 százaléka is élhet a különleges lehetőséggel.

