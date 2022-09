Olyan most az ingatlanbefektetési piac, mint egy tömegverekedés

Most is jó befektetés az ingatlan?

A hozamok, az ingatlanbefektetés témaköre sem maradhatott ki a Property Investment Forum konferencia témakörei közül. Botos Bálint CFA, Forestay Alapkezelő Managing Partnere, a beszélgetés moderátora, arról kérdezte a résztvevőket, hogy miként reagál az ingatlan, mint eszközkategória a jelenlegi változásokra, inflációval szemben ellenálló-e, reális-e a 25 bázispontos hozamemelkedés, vagy ennél többre számíthatunk-e; valamint arról is, hogy az egyes ingatlantípusoknak milyen kitettségük van és hogyan áll a piac az ESG-szempontokhoz.

Benczédi Balázs, a Diófa Alapkezelő vezérigazgatója elmondta, hogy az ingatlan, mint befektetési eszközosztály mindig időtálló volt, mindig hozta azt a 6-8%-os hozamot, amit el lehetett várni tőle. A Covid volt az első olyan hatás, ami miatt felmerülhetett, hogy szükség van-e a portfólióban ingatlanra, de válságállónak bizonyult a szektor. Most a megemelkedett kamatkörnyezet okoz kihívást, ez részben abból fakad, hogy az ügyfelek egy része azt gondolja, hogy rövid távon az állampapír versenytársa az ingatlanbefektetésnek, holott ez nem igaz.

A tranzakciókra várunk, jelenleg van likviditás, de kérdés, hogy ezután mi történik. Szerintem a jövő év második felében ez a likviditás elfogy, és lehet, hogy az energiaárak miatt is piacra kerülnek ingatlanok.

- emelte ki Benczédi Balázs. A gázév csak október 1-től indul, most még mindenki az olcsó energia árát élvezi. De később, a megemelkedett energiaárakkal házakat üzemeltetni egészen más lesz, nem egyértelmű, hogy a bérlő, a tulajdonos hogyan fogja ezt kezelni.

Madler Attila, a CPI Hungary Asset Management Directora szerint az ingatlannak mindig meglesz a helye a befektetési döntésekben, az időtáv csak a kérdés. Az ingatlaneszközök a pénzpiaci termékeknél lassabban reagálnak a hozamkörnyezet változására.

A folyamat elején járunk, a rekord alacsony év eleji hozamok például a logisztikai szegmensben nem tarthatóak, éppen ezért szerintem el fog indulni egy lassú, fokozatos alkalmazkodás ebben is.

- mondta el a szakértő, majd hozzátette, hogy a hozamok alakulása eszköztípusonként különböző lesz. Magas inflációs és növekvő kamatkörnyezetben az ingatlaneszközöknél eltérő hozamok lesznek, van egy jelentős a 'B' és 'C' kategóriás ingatlanállomány, ezeknél jelentős hozamemelkedés szokott végbemenni, tehát fokozatosan nyílik az olló. A bevásárlóközpontokban a bérlők nagy nyomás alatt vannak, az üzemeltetési költségük nő, a beszerzési áraik is nőnek, közben a vásárlói kereslet kérdőjeles. Be fog állni egy-két éven belül a piac, meglesz az új átlagos hozamszint eszközkategóriánként. "Az infláció kapcsán pedig nagy bezuhanásra nem számítok, a villamos energiát, a gázt is lassan beszerzik a vállalatok, ezek a szerződések egy évre szólnak, így a termelési költségekbe be kell, hogy árazódjanak. Ezért sem gondolom, hogy jövőre 5-7%-ig lemenne a magyar infláció." - vázolta a jövőre vonatkozó várakozásait Madler Attila.

Salamon Adorján MRICS, ESTON International vezérigazgatója

Az elmúlt 5 évben, ha bárki ingatlant vásárolt, azon bukni nem tudott, a következő években viszont lesz, aki ki fog árazódni, ami az igazi szakértőknek jó hír.

- majd hozzátette, hogy biztos, hogy változni fognak a hozamok. "Turbulens a piac, az látjuk, hogy 20-30 millió euróig hatalmas a likviditási és a költési vágy, és nem mozdultak meg az árak, de amíg ez a likviditás fennmarad, nem is fognak megmozdulni, stagnálás lesz és a jó termékeket fogják keresni. E felett intézményi méretekről beszélünk, ha valaki 50-100 millió eurót akar elkölteni, annak komolyan mérlegelnie kell a kockázatokat. Ma szerintem sokan kivárnak, mert könnyebb rossz döntést hozni." - összegezte a jelenlegi helyzetet, majd a várakozások kapcsán Salamon Adorján elmondta, hogy:

Nagyon sok erő hat egymás ellen, olyan a befektetési piac, mint egy tömegverekedés.

A piac változására egy megtörtént esetet hozott példaként Takács Péter, a Newmark VLK Hungary Managing Partnere. "Három hónappal ezelőtt egy hotelbefektető, aki korábban 6%-os hozamszinten is szívesen vásárolt volna, azt mondta, hogy mostantól 7,5%-on vásárol csak. Egyelőre nincsenek tranzakciók, amihez az új benchmarkokat lehetne hasonlítani, így egyelőre új hozamszint sem. Ez egészen addig fent marad, amíg valaki áron alul nem ad el.

Moziba ültek a nagybefektetők, kivárják a film végét. A stratégiai befektetők viszont jobban figyelnek.

- mondta el a tapasztalatait a szakértő.

Melyik vagy milyen a légértékállóbb ingatlan?

Szircsák Norbert, a Colliers ESG szakértője, a Zöld minősítési üzletág igazgatója elmondta, hogy a befektetési oldalon az látható, hogy a logisztika, a retail parkok, és ó minőségű irodák felé megy a kereslet, így itt lesz kisebb a hozamemelkedés. A bevásárlóközpontok a hozamemelkedésnek nagyobb elszenvedői lesznek. A hotel azért érdekes, mert ennél az eszköznél nem lehet szerződés szerint áthárítani az üzemeltetési költségeket a "bérlőre" vagyis a szálloda vendégeire.

Ezek mellett, mind finanszírozási, mind bérlői és ezáltal befektető oldalról is azt látjuk, hogy a zöld ingatanok iránt lesz nagyobb a kereslet.

- mondta el Szircsák Norbert.

Benczédi Balázs a logisztikai szegmensben inkább buborékot lát, válságállóbbnak a zöld minősítésű irodákat említette, azokat, ahol valóban tudják kezelni az energiaproblémákat. Egy energiahatékony iroda esetében nem 3-4-szeres az energiaköltség emelkedése, hanem csak 50%-os. Takács Péter a zöld ingatlanokhoz hozzáfűzte, hogy aki csak zöld matricákat tett az épületére, az ki fog bukni. Most dől el ugyanis, hogy melyek a tényleg zöld épületek, hol lesz az ötszörös energiaár-emelkedés helyett csak 50%-os drágulás. A strip mall és az ipari, logisztikai ingatlan tűnik most válságállóbb eszköznek Madler Attila szerint, ezeknél fog talán a legkisebb mértékben emelkedni a hozam. A szakértő azt is kiemelte, hogy a fenntarthatóságnak meg kell jelennie az eszközmenedzsmentben is, az ellátásbiztonságról nem szabad megfeledkezni. Ha most valaki gázt szeretne beszerezni, aligha kap árat a kereskedőtől. Ebből a szempontból is hangsúlyos az energiahatékonyság, ami segíti az energiafüggetlenséget.

Érti az ESG-t a piac?

Szircsák Norbert szerint az ESG még gyerekcipőben jár, és főként a környezettudatosságra fektetnek még sokan nagy hangsúlyt, de jó hír, hogy egyre inkább a társadalmi rész is fókuszba kerül. A befektetők most már a minősítés mögé is néznek, nemcsak egy pipát tesznek a tanúsítványok mellé, hanem megnézik például, hogy mennyire energiahatékony a ház, hogyan tudnak bejárni a dolgozók, milyen beépített anyagok vannak az épületben. Benczédi Balázs hozzátette hogy a befektetőknél, nagy alapoknál azt látni, hogy kötelező az ESG-szempontokat figyelembe vevő eszközöket, befektetéseket tartani. Takács Péter pedig arról számolt be, hogy megfigyelték, hogy amelyik eszköz nem ESG kompatibilis, annál kedvezményt vár a piac.

