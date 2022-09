Románia lassan tényleg lehagy minket? Minden esélyük megvan rá

Magyarország versenyképességével, az gáz árának alakulásával és a munkaerőpiac feszített helyzetével is foglalkozott a Portfolio Property Investment Forum 2022 konferenciájának egyik délelőtti panelbeszélgetése. Az elemzők szerint a mostani helyzetet egy hagyományos modellben értelmezni nehéz, már csak azért is, mert jelenleg havonta fizetünk annyit a gázért, mint amennyit korábban egy év alatt. Ezért most leginkább minden azon múlik, hogy tudnak a gazdaságok alkalmazkodni a kialakult változásokhoz.