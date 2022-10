Ez most a legnagyobb veszély az ingatlanpiac számára

Az egyértelműen gazdasági kilátások ellenére a szakértők továbbra is biztonságos hosszútávú befektetésnek látják az ingatlanpiacot. A következő évek gyengébbek lehetnek, mint azt korábban megszoktuk, de a régi ingatlanok korszerűsítése új lehetőséget jelenthet a piaci szereplők számára. Az Expo Real rendezvényéről számolt be a PropertyEU

Az Expo Real ingatlanpiaci rendezvény résztvevői szerint egyértelmű, hogy baljós tendenciák jelentek meg a piacon, de még nem kiáltanának válságot. A szakértők úgy látták, hogy mindenki kivár, kerüli a kockázatot ez pedig a recesszióra jellemző. Ha válság előtt állnánk mindenki gyors és nagyszabású változtatásokon gondolkodna, ez most egyáltalán nem jellemző.

A meghívottak elsősorban nem a globálisan elszálló inflációt látták problémának, jelenleg természetesen ez egy komoly nehezítő tényező a piac számára, de a szakértők szerint ez gyorsan változhat.

Az igazi problémát az olyan hosszan elnyúló folyamatok jelentik, mint a folyamatosan növekvő munkanélküliség.

A szakemberek továbbra is jó véleménnyel vannak a lakáspiacról, és a logisztikai ingatlanoknál is látnak ígéretes projekteket. A legnagyobb bizonytalanság most a kiskereskedelmi ingatlanokkal és az irodákkal kapcsolatban kapcsolatban érzékelhető. A szakértők nagy potenciált látnak a gyengébb energetikai besorolású épületek fejlesztésében, hiszen az energiaárak jelentősen átrendezték a piacot. Összegezve a rendezvény résztvevői elismerik, hogy nehezebb évek következnek, de hosszútávon továbbra is biztonságos befektetésnek látják a legtöbb ingatlant.

Címlapkép: Getty images