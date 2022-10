Mivel fűtsünk télen? Nem egyszerű a döntés a split klíma és a hőszivattyú között

Bizonytalan a gázellátás mellett is jön a tél. Nem véletlen, hogy sokan különböző helyettesítő eszközökben gondolkodnak a gázfűtés kiváltása érdekében. Cikkünkben Pál Péter energetikai szakértő, a Re-Energy Kft. ügyvezető igazgatója segítségével mutatjuk be a split klíma, illetve a hőszivattyú előnyeit, hátrányait.

Ha egy háztartás már eldöntötte, hogy a gázellátási bizonytalanságtól úgy szeretné megvédeni magát, hogy átalakítja a fűtésrendszerét, sőt, ezen túlmenően már az is eldőlt, hogy a split klíma vagy a hőszivattyú között választana, akkor 3 tényezőt érdemes a döntés során mérlegelni - mondta el Pál Péter, energetikai szakértő, a Re-Energy Kft. ügyvezető igazgatója, a mérlegelendő szempontokról ebben a videóban is beszámolt.

Az első a berendezéseknek a hatékonysága. Erről röviden annyit érdemes megjegyezni, hogy a gépek teljesítménye és ára korrelál egymással. Vannak kivételek, de alapvetően elmondható, hogy minél drágább a berendezés, annál hatékonyabb a működése. A második annak a külső térnek a hőmérséklete, ahonnan az energiát nyerjük. Ha levegős hőszivattyúról van szó, akkor a külső levegőről, annak a hőmérsékletéről van szó. Erre nincsen ráhatásunk. A harmadik tényező a belső hőmérséklet, amelyre a hőszivattyúval fűtenünk kell. Ellentétben a külső hőmérséklettel, erre van ráhatásunk.

Pál Péter Re-Energy Kft., ügyvezető igazgató A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett gépészmérnökként. Az elmúlt 25 év alatt sikeres cégcsoportot épített fel, amely épületek szakszerű műszaki üzemeltetésével és energetikai áta Tovább … Tovább A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett gépészmérnökként. Az elmúlt 25 év alatt sikeres cégcsoportot épített fel, amely épületek szakszerű műszaki üzemeltetésével és energetikai áta

A split klíma és a hőszivattyú jellemzői

"A split klímának azt az eszközt nevezzük, amelynek van egy beltéri és egy kültéri egysége, és amennyiben fűtésre is alkalmas a készülék, akkor közvetlenül a belső tér levegőjét fűtjük vele. Mivel közvetlenül a belső levegőt fűtjük, nincsen benne közvetítő közeg, emiatt nagyon hatékony. Emellett előnye, hogy mivel kisebb a teljesítménye, áramproblémát kevéssé okoz.

Egy split klíma körülbelül már 300 000 forintért beszerezhető, amely sokkal kedvezőbb mint a hőszivattyú, ami ennek a többszöröse.

Hátránya a split klímának, hogy mivel a lakásban nincs minden helyiségben beltéri egység, nehéz az egész lakásban egyenletes hőmérsékletet elérni, ezért szükséges lehet mellé kiegészítő fűtést alkalmazni." - mondta el a szakértő, majd a hőszivattyú működését így magyarázta el:

"Hőszivattyúnak azt a kompakt egységet nevezzük, amely hideg vagy meleg vizet tud előállítani. Szakmailag kiegészítve, akkor nevezünk valamit hőszivattyúnak, ha a hűtőkörnek a pluszos felét pozitívnak tekinthetjük, ami hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy ha a hűtőszekrényünknél nem az lenne a fontos, hogy a belső részében legyen hideg, hanem az, hogy a hűtő mögött legyen meleg, akkor tulajdonképpen a hűtőnket hőszivattyúként használnánk.

A hőszivattyúnál, ellentétben a split klímával, a víz a közvetítő közeg, amellyel melegítjük a belső tér levegőjét. A célunk nem az, hogy a vizet melegítsük, hanem, hogy a víz, mint közvetítő köteg segítségével felmelegítsük a helyiség levegőjét. Fontos, hogy milyen melegítő eszközt használunk fűtésre. Kapcsolódhat a rendszerhez radiátor vagy mennyezet- és padlófűtés. Ha a lakásban radiátorok vannak elhelyezve és azokat alul méretezték, akkor a radiátorba akár 60-70 fokos vizet is szükséges lehet biztosítani, hogy felmelegítsük a lakást.

Ezt a hőfokot már nem biztos, hogy hőszivattyúval elő tudjuk állítani. Tehát ha valaki hőszivattyút vásárol, az is előfordulhat, hogy a radiátorokat is cserélni kell, amely jelentősen növelheti a kivitelezés költéségét és határidejét is.

- mondta el Pál Péter.

A legideálisabb, amikor a hőszivattyú padló- és mennyezetfűtéssel összekötve fűt

Hatalmas felületek esetén - mint amilyen a padló vagy a mennyezet -, jóval alacsonyabb vízhőmérséklet is elegendő a belső tér felmelegítéséhez. Ezek a megoldások már 35-40 fokos vízzel is tökéletes komfortot tudnak a házban biztosítani. Pál Péter szerint a hőszivattyú sokkal drágább megoldás, mint a split klíma. Egy hőszivattyú telepítése körülbelül 3 millió forintba kerül és ellenőrizni kell, hogy az elektromos hálózat elbírja-e ezeket a nagy teljesítményű gépeket. A telepítése során több tényezőre is figyelni kell. Például arra is, hogy egyfázisú vagy háromfázisú hálózatunk van. Amennyiben a berendezést külső térben helyezzük el, meg kell oldani a csövek szigetelését a fagyveszély miatt, és fagyállóval kell feltölteni a rendszert.

A szakértő kiemelte, hogy a lehetőségeink és a pénztárcánkhoz mérten kell kiválasztani a számunkra legjobb megoldást, de az biztos, hogy törekednünk a gázt kiváltására. Erre a split klíma és a hőszivattyú is megoldást jelenthet.

Címlapkép forrása: Getty Images