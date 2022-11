Ez most a legkeresettebb ingatlantípus Európában - Magyarországon is bíztatók a számok

Új mélypontra esett az európai logisztikai területek kínálata, az átlagos üresedési ráta a régióban kevéssel 2,3 százalék alatt van, ami 50 bázispontos csökkenést jelent az előző évhez képest - derül ki a CBRE legfrissebb kutatásából. Bár Magyarországon ennél magasabb az üresedés szintje, a bérlői kereslet az előző negyedévben nálunk is rekordmagasságba emelkedett.

Mivel a rendelkezésre álló eszközök alacsony szintje korlátozza a bérlőknek felajánlható egységek számát, a tulajdonosok számos igényt nem tudnak kiszolgálni. A lassabb negyedév ellenére a bérbeadás 2022 harmadik negyedévében 19,56 millió négyzetmétert tett ki, ami 2,2 százalékos csökkenést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Akkor a kihasználtság elérte a 20 millió négyzetmétert, ami azt mutatja, hogy a kereslet továbbra is erős, különösen a termelési és feldolgozóipari ágazatokban.

A kereslet és a kínálat közötti egyensúlyhiány továbbra is nyomást gyakorol a bérleti díjakra, és a harmadik negyedévben több helyen is további emelkedésről számoltak be a prémium bérleti díjak tekintetében. 2021 harmadik negyedévéhez képest Amszterdamban 25 százalékkal nőttek ebben a kategóriában a bérleti díjak, Lyonban 13 százalékos, Bristolban 12 százalékos, Koppenhágában pedig 8 százalékos emelkedés volt tapasztalható.

„Európa számos helyszínén történelmi mélyponton van az üresedés, a kínálati választ pedig a magas hitelfelvételi költségek, a növekvő építési költségek és a magasabb kilépési hozamok akadályozzák” ­– fejtette ki Simon Blake, a CBRE EMEA ipari és logisztikai üzletágának vezetője. „Ezek a tényezők együttesen ideiglenesen ellehetetlenítenek bizonyos fejlesztéseket, és mind a bérleti díjak növekedésén, mind az indexáláson keresztül magasabb bérköltségeket eredményeznek."

„Az elmúlt két évben számos rekordot jelentő negyedévet láttunk, és nem számítottunk arra, hogy ez a rendkívüli tendencia megmarad” – tette hozzá Joerg Kreindl, a CBRE EMEA ipari és logisztikai üzletág bérlői részlegének vezetője. „A logisztika iránti kereslet alapjai még mindig jobb helyzetben vannak, mint más európai kereskedelmi ingatlanágazatoké, de a makrogazdasági háttér miatt kezdünk némi óvatosságot látni a bérlők részéről."

Mi a helyzet Magyarországon?

„A harmadik negyedévben a hazai ipari és logisztikai piacon a bérlői kereslet rekordmagasságba emelkedett, amit legnagyobb részben a főváros környéki ingatlanok iránti igények töretlen bővülése okozott. A fejlesztői aktivitás is erős, az elmúlt negyedévekben tapasztalt csúszások miatt az év második felében tetőzik az új kínálat szintje” – tette hozzá a magyarországi piac vonatkozásában Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója. „Az idei évben a 3 millió négyzetméteres budapesti piacon félmillió négyzetméter fölött lesz mind a bérbeadási, mind az építési volumen, ami erősödést jelent az előző évhez képest. 2023-ra vonatkozóan óvatosabb a becslésünk, de a jelenlegi 5 százalék alatti kihasználatlansági szint bizalomra ad okot, a bérleti díjak pedig reálértékben is tartják magukat, ami más szektorról nem elmondható.”

A hazai piacról részletesebben is olvashatunk a BRF legutóbbi jelentésében:

