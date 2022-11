Soha nem épült még ekkora raktár az országban - Elkészült a JYSK ecseri elosztóközpontja

Portfolio 2022. november 04. 15:25

Teljes gőzzel beindult a JYSK üzletlánc új ecseri elosztóközpontja: októberben munkába álltak a több mint 40 méteres magasraktárak is. A teljesen automatizált tornyokban egyelőre 13 ezer raklapnyi áru kapott helyet, de több mint 200 ezer palettát bírnak el. A központba hetente 150 kamion gördül be, ez a szám pár hónap múlva a duplájára nő. A 200 millió eurós beruházásból létrejött logisztikai bázis az ország legnagyobb ilyen létesítménye. Ősztől a magyar üzletek mellett már Horvátország, Szlovákia és Szlovénia üzleteit is innen látják el, jövőre pedig az online rendeléseket is Ecserről szolgálják ki.