Már 3 éves a Puskás Aréna

2019 november 12-én adták át az utóbbi évek egy legmegosztóbb épületét, a XIV. kerületben található Puskás Arénát. Az évforduló alkalmából Fürjes Balázs a Miniszterelnökség miniszterhelyettese köszöntötte a stadiont.

A több mint 67 ezer fő befogadására alkalmas sportlétesítmény átadásán a Portfolio újságírói is részt vettek három éve. Ebben a cikkben foglaltunk össze minden tapasztalatot, tippet és trükköt amit a Puskással kapcsolatban tudni érdemes. A korábbi cikkünkhöz képest nem történt jelentős változás, a stadion továbbra is heves érzelmeket vált ki sokakból, de tény, hogy azóta megszámlálhatatlan mérkőzésnek és eseménynek adott otthont, melyek között akadtak legendás találkozók is. A Puskás Aréna szakmai szempontból továbbra is hibátlanul üzemel, ezt bizonyítja az is, hogy a 2022/23-as Európa Liga-döntőt is a stadionban fogják lejátszani.

Fürjes Balázs legújabb közösségi média bejegyzésében a stadion által nyújtott emlékeket és lehetőségeket éltette, valamint köszönetet mondott Skardelli György Kossuth-díjas építésznek és kollégáinak valamint a Graphasel Design Studionak.

Címlapkép: Szekeres Máté