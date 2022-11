Átverések az ingatlanpiacon? - Résen kell lenni, de van megoldás

Portfolio 2022. november 17. 14:53

Az online megoldások többek között az ingatlanvásárlást is teljesen átalakították az elmúlt évtizedekben. Az internetnek hála sokkal több hirdetést érünk el, és sokkal pontosabban tudjuk szűrni az eladásra kínált ingatlanokat, mint bármikor. A túlnyomóan pozitív változások mellett azonban pár negatív következmény is megjelent, a kevés megadott adat, vagy a félrevezető képek miatt sokan érzik magukat átverve. Probléma továbbá, hogy a legtöbb esetben nem tudjuk megnézni egy adott lakás pontos címét, így már az is előzetes egyeztetéshez kötött, hogy legalább kívülről megvizsgálhassuk az ingatlanokat. Ezt a problémát igyekszik megoldani többek között az Időszerződés is.