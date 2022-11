Felvásárolta a versenytársát az Otthon Centrum

Az Otthon Centrum Holding Kft. piaci részesedésének és ingatlanportfóliójának további növekedését, valamint a két cég által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését várja a közelmúltban bejelentett megállapodástól, amelynek keretében az Otthon Centrum többségi tulajdont szerzett az ingatlan - és hitelközvetítéssel foglalkozó Open House Cégcsoportban.

A megállapodás kiszélesíti az együttműködés lehetőségeit az ingatlanközvetítői piacon, ami további franchise irodák nyitását, illetve a hitelközvetítés korábbi intenzitását kívánja elősegíteni – fogalmazott Kosztolánczy György, az Otthon Centrum vezérigazgatója. Továbbá arról is beszámolt, miszerint a Gazdasági Versenyhivatal határozatában állapította meg, hogy a tranzakció révén létrejött összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett szektorban.

Kosztolánczy György Otthon Centrum Holding, vezérigazgató Kosztolánczy György 2014. július elsejétől a Biggeorge’s csoporthoz tartozó Otthon Centrum Holding vezérigazgatója. Feladata többek között az Otthon Centrum Holdinghoz tartozó Otthon Centrum Franchisi Tovább … Tovább Kosztolánczy György 2014. július elsejétől a Biggeorge’s csoporthoz tartozó Otthon Centrum Holding vezérigazgatója. Feladata többek között az Otthon Centrum Holdinghoz tartozó Otthon Centrum Franchisi

Az OpenHouse-ról

"Az Openhouse cégcsoport elsősorban ingatlanközvetítői franchise hálózatával, az Openhouse Ingatlan- és Pénzügyi Közvetítő Hálózattal vált országosan ismertté. Több tucat ingatlanirodával és közel 200 fős értékesítői gárdával évek óta a piacvezető ingatlanhálózatok között található országos szinten. Az ingatlanközvetítés mellett az ingatlan vásárláshoz szorosan kapcsolódó finanszírozásban is segítséget nyújtunk Ügyfeleink részére, mely tevékenységet szintén az Openhouse márkanév alatt végzünk." - derül ki a cég honlapjáról.

Molnár Szabolcs, az Open House alapítója megerősítette, továbbra is ők felelnek az operatív irányításért, és a jövőben is az Open House Brand alatt működnek tovább. Molnár Szabolcs úgy vélte, az Otthon Centrummal való együttműködés a korábbinál is szélesebb körű fejlődést tesz lehetővé az Open House számára.

A cégcsoport több tevékenységi területen is működik önálló szervezeti egységekkel. Az Openhouse Ingatlan- és Pénzügyi Közvetítő Hálózat mellett a cégcsoport további tagjai:

OpenInvest, mely az ingatlanfejlesztés és –beruházás területén működik

a Draft.Me online munkaerő toborzást és közvetítést folytat

a Molnár Kereskedőház fogtechnikai anyagok forgalmazására specializálódott

Címlapkép forrása: Getty Images