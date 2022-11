Mire elég ma 30 millió forint a budapesti lakáspiacon?

Az életüket újrakezdők, az egyedülállók, illetve a fiatal párok körében népszerűek a 30 millió forintos határon kínált lakások - derül ki az Otthon Centrum legújabb kimutatásából. De hol, mekkora lakást lehet ma ennyiért kapni a fővárosban? Az ingatlanhálózat ezt térképezte fel a közelmúltban készült elemzésében.

Októberre megállt az árak emelkedése az előző negyedévhez képest, és néhány ezer forinttal olcsóbb négyzetméterárak jellemzik a piacot, ennek ellenére sokkal drágábban lehet lakáshoz jutni most, mint az év elején. Némiképp meglepő, de a sokak által kedvelt panelek ára csökkent a legnagyobb mértékben a fővárosban. Az október hónapban mért 716 ezer forintos átlagos négyzetméterár 6 százalékkal kedvezőbb a III. negyedévben mérthez képest. Ez a változás egy kétszobás lakás árában kétmillió forintot jelent.

A téglalakások 960 ezer forintos négyzetméterára 4 százalékkal kedvezőbb Budapesten az előző negyedévesnél. Ez szintén majdnem kétmillió forintot jelent egy 50 négyzetméteres lakás esetében. A legkisebb mértékű árváltozás a használt házakat érintette: az 593 ezer forintos átlag 1,5 százalékkal kevesebb. Ez egy 100 négyzetméteres ház esetében majdnem egymillió forintnyi árelőny a három hónappal ezelőttihez képest. Fontos azonban leszögezni, hogy kerületenként jelentős árkülönbség alakult ki a négyzetméterárak tekintetében, ami nagyban befolyásolja, hogy ugyanakkora összegből ténylegesen mekkora lakás érhető el az egyik vagy másik városrészben. Az Otthon Centrum átlagolt, III. negyedéves adatai szerint

A fővárosban egy mindössze 30 négyzetméteres téglalakás vásárolható meg ma 30 millió forintból.

A legkisebb, mindössze 22,5 négyzetméteres alapterületű lakást a XII. kerületben lehet elérni ekkora összegből, míg a többi budai kerületben is jobbára csak egy 30 négyzetméteres lakásra futja ennyiből. A belvárosban is hasonló nagyságú ingatlan vásárolható, ám a VII. kerületben már 35, a VIII. kerületben 36 négyzetméterre lenne elég 30 millió forint. Ezzel szemben a külső pesti kerületekben esetenként 40 négyzetméter feletti, másfél szobás lakást is találhat az, akinek ennyi pénze van: például a XIX. és XX. kerületben akár 41 négyzetméteres ingatlant is.

A legnagyobb alapterületű ingatlant a X. kerületben lehet elérni 30 millióból, Kőbánya térségében ezért már 47 négyzetméteres lakás is megvásárolható.

A panellakások fővárosi átlagos négyzetméterárát figyelembe véve a téglalakásoknál bő 10 négyzetméterrel nagyobb (39 négyzetméteres) lakás vásárolható 30 millióból. Ez Budán alacsonyabb, a III. kerületben a négyzetméterár átlagértéke alapján 38, míg a XI. kerületben már csak 33 négyzetméter jönne ki ekkora összegből. A népszerű XIII. kerületben szintén 38, a XIV. kerületben pedig 37 négyzetméterre elég ennyi pénz.

A külső pesti kerületekben azonban másfél, kétszobás lakás is vásárolható ezért az összegért. Például Csepelen 46 négyzetméter, a XVIII. kerületben 45, de a többi külső pesti kerületben is legalább 40 négyzetméteres panellakás kapható 30 millióért.

Aki maximum 30 millióból tud ingatlant vásárolni, elvileg családi házból tudja a legnagyobb alapterületűt megvenni, átlagosan 50 négyzetméterest. Az persze kérdés, hogy vajon van-e a piacon ekkora méretű családi ház a fővárosban. Budán hagyományosan kisebb lakás jön ki ennyiből, például a III. kerületben csak 39 négyzetméter, de a XVI. kerületben is csak 43 négyzetméterre elég a kerületi átlag alapján. Kis szerencsével Csepelen 57, vagy Soroksáron akár 74 négyzetméteres ház is reális lehetőség lehet 30 millió forintból. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy az ingatlan elhelyezkedése és állapota jelentős hatással van az árra, valamint a kisebb lakások rendszerint magasabb fajlagos áron cserélnek gazdát a piacon.

