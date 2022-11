Rendkívüli ajánlat: 12 millió forint ütheti a markodat, ha ebben a városban veszel lakást

Korábban több ilyen kezdeményezés is volt már Olaszországban, többek között Szicíliában 1 euróért árultak felújítandó lakásokat hasonló feltételek mellett, de nemrég Szardínia szigetén is volt egy hasonló ajánlat, ott 15 ezer eurót kaptak a letelepedők. A kezdeményezés célja természetesen most is az, hogy megállítsák a település elnéptelenedését. Presicce lakossága az 1970-es évek elején közel 7000 fő körül mozgott, mostanra viszont 5000 főre csökkent és egyelőre nem látszik, hogy a folyamat megállna.

A település egyébként 2019-ben egyesült a szomszédos Acquaricaval, aminek eredményeként évente 1 millió eurós támogatást kap, ezt az összeget kívánja a vezetés az óváros újjáélesztésére felhasználni. Ennek keretében döntöttek nemrég arról, hogy legfeljebb 30 ezer euró támogatást adnak annak, aki a településen vásárol 1991 előtt épült ingatlant és ezzel együtt vállalja a felújítást és a letelepedést.

A támogatás két részből áll, 15 ezer euró vehető igénybe a vásárlásra és ugyanennyi a felújításra, támogatva ezzel, hogy ne csak a népességfogyás álljon meg, de valóban megújuljon a lakásállomány.

Presicce-Acquaricaban egyébként nagyjából 500 euró, azaz 200 000 forint körül vannak a felújítandó házak négyzetméterárai, és mintegy 25 ezer euróért már széles kínálatból válogathatnak a leendő vásárlók. Elsőre jó üzletnek tűnik tehát az ajánlat, lényegében minimális önerővel juthat otthonhoz az, aki Dél-Olaszországban képzeli el az életét. A község egyébként alig 10 kilométerre van a legközelebbi tengerparttól, ahol a cikk megjelenésének pillanatában 18 fokos, napsütéses idő van.

