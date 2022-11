Újabb képek jelentek meg a XIII. kerületi közparkról

A napokban számoltunk be róla, hogy az Archikon Építésziroda és az Objekt Tájépítész Iroda közös munkája, a XIII. kerületi Vizafogó Pavilon és Ökopark nyerte el 2022-ben a Budapest Építészeti Nívódíjat. Most még több képet közöltek a projektről.

A Budapest XIII. kerületében található Vizafogó park egykori telkét az önkormányzat értékesítés helyett fejlesztette parkká.

A lehetséges eladási ár kétszeresét fordították a területre.

A park központi eleme, a pavilon tervezése során az Archikon szakemberei elsősorban a környezettudatos szempontok mentén alakították terveiket. A magasabb ökológiai lábnyommal rendelkező betont és műanyagot minden lehetséges ponton alternatívákkal helyettesítettek. A kávézó szerkezete favázas, amit újrahasznosított cellulózzal hőszigeteltek, a kávézó burkolatai pedig vörösfenyőből készültek. A gépészeti rendszer hőszivattyús, hővisszanyeréses, az épület és park világítása energiahatékony, LED-es rendszerű.

A park helyén az előző században a dunamenti vasútvonal ipari vágányai futottak, melyek egy teherpályaudvarban értek véget. A vasútvonal lassú leépülése a XX. század második felében már elkezdődött, így a vágányokat az ipari funkciók megszűnésével párhuzamosan felszámolták. Az 1980-as évek végén, a szocialista panelprogram utolsó hullámaként valósult meg maga a lakótelep a vágányoktól nyugatra, a Duna-part mentén. A Váci út és a Róbert Károly körút térségében a 2000-es években jelentős irodaházfejlesztések indultak, amelyből a legnagyobb a parkkal szomszédos, 130 ezer négyzetméter területű Agora irodapark. A felszámolt vasúti sínek helye azonban továbbra is beépítetlen maradt. Az eredeti szándék szerint ezt a kis területet is beépítésre szánták, de a helyi lakosság javaslatára az önkormányzat zöldterületté minősítette át: így született meg a Vizafogó Park ötlete.

A közelben található a Vizafogó Óvoda és a jelenleg felújítás alatt álló Gyöngyszem Óvoda is, amely a panelóvoda építészeti újragondolása után az első hazai smart óvodaként nyitja majd meg kapuit.

Jöjjenek a képek!

Bár már többször mutattunk be képeket a közparkról, illetve korábban még a látványtervekről is, a Nívódíj elnyerése alkalmából újabb fotókat mutattak be a fejlesztésről azoknak, akik nem látták volna még élőben.

Címlapkép forrása: Danyi Balázs / Archikon