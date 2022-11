Díjakat ér a fenntarthatóság

A CPI Facility Management nyerte el a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő CRE Awards Facility Management Firm díjat. A vállalat a Tudatos Épület koncepció sikereként könyvelte el az elismerést.

A CPI Property Group nemcsak az ingatlanfejlesztési és befektetési üzletágra helyez nagy hangsúlyt, hanem fontos szerepet játszik a hazai létesítménygazdálkodási vállalatuk, a CPI FM is. Néhány éve elsőként vezették be Magyarországon a Tudatos Épület koncepcióját, vagyis a CPI az épületüzemeltetési megoldásaiba az energiamegtakarítás és költséghatékonyság érdekében a bérlőket is bevonja. A fenti koncepció jelentős sikereket ért el, hiszen az üzemeltetés szinte minden tevékenység energiaköltségét dokumentálja az egész épület működésétől kezdve a bérlemények szintjéig, így a bérlők is folyamatosan nyomon követhetik és csökkenthetik energia fogyasztásukat.

A bérlők környezettudatossága a széles körű adatok és javaslatok miatt folyamatosan növekszik, amely az üzemeltetési költségeket is optimalizálja, ez pedig az energiaválság kellős közepén még fontosabb szemponttá válik. Ráadásul a CPI FM a Tudatos Épület koncepcióját folyamatosan fejleszti, így újabb és újabb energiamegtakarítási megoldásokat vezetnek be, ezzel együtt a bérlők is csökkenthetik az ökológiai lábnyomukat.

Címlapkép: CPI FM