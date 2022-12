Megújul a Váci út egyik legnagyobb irodaháza

Három évvel ezelőtt írtunk először arról, hogy az ExxonMobil a GTC Pillar teljes egészére szóló bérleti szerződést kötött. Mivel a vállalat az egész irodaházat bérbe vette, az idei költözést megelőzően részese lehetett a design kialakításának és az építés fázisainak is. Az ExxonMobilnak korábban a Centerpoint irodaházban volt a székhelye, így a költözés után jelentős terület szabadult ott fel, amin a tulajdonos, GTC most teljes körű energetikai felújítást hajt végre. A beruházás eredményeként 20 százalékos energetikai hatékonyságnövelés valósul meg a 20 évvel ezelőtt épített irodaházban, és szintet lép az épület LEED-minősítése is, amelynek megszerzése folyamatban van.