Megújul Magyarország egyik legnagyobb várnegyede (képek)

A veszprémi várnegyed felújírásával kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót 2022. november 30-án Veszprémben. Az eseményen részt vett dr. Udvardy György, veszprémi érsek, Pém Attila, a Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság igazgató-helyettese, valamint Vörös Tamás DLA, a Veszprémi Főegyházmegye főépítésze is.

„A veszprémi várnegyed megújításának kivitelezése közel 10 hónapja tart. A beruházás keretében 18 műemléki épület, 35 ezer négyzetméter épített és mintegy 10 ezer négyzetméter szabad terület újul meg 2025-re. Az érintett épületek közül 12 új tetőszerkezetet kap. A projekten jelenleg 450 ember dolgozik, a kivitelezők több, mint 15 700 négyzetméter állványzatot építettek fel és naponta nagyságrendileg 70 tonna anyagot építenek be” – mondta el Pém Attila, a Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság igazgató-helyettese.

A főtemplom megújítása során a tervezők az épület karakteréhez illeszkedő, hagyományos és egységes belső tér kialakítását tűzték ki célul. Ehhez igazodnak az új, színes üvegablakok is, amelyek látványtervét a sajtónak is bemutatták. A veszprémi várnegyed felújítása 2025-ig tart, de több épület már 2023-ban, az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat idején is látogatható lesz. Erre az időszakra a beruházás és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény egy speciális kiállítással készül.

A Magyar Állam támogatásával megvalósuló beruházás felelőse a Veszprémi Érsekséghez tartozó Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság. Mivel a veszprémi várnegyed a város és a térség fontos kulturális értéke, ezért a kivitelezési munkákat úgy ütemezték, hogy egyes épületeket be tudjanak kapcsolni a 2023-as programsorozatba.

