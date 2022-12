Ennyiért bérelhetsz most lakást az ország különböző városaiban

Portfolio 2022. december 15. 10:38

Az előző hónapok stagnálása után kissé emelkedtek a lakbérek novemberben: országosan 0,8, a fővárosban 1,0%-kal nőttek egy hónap alatt. Éves összevetésben továbbra is számottevő a drágulás, reálértéken számítva viszont több hónapja csökkenő tendencia jellemzi a lakbérek alakulását. A fővárosban az előző év azonos időszakához képest továbbra is a pesti belső kerületekben volt a legnagyobb az emelkedés, de a többi kerületcsoportban is nőttek a lakbérek - derül ki a KSH-ingatlan.com legújabb lakbérindexéből.