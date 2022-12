Veszélyben az építőipar? - Kivégezheti a cementgyártókat a 90%-os bányajáradék

A 90%-os kiegészítő bányajáradék, illetve a magas energiaköltségek szinte ellehetetlenítik a hazai cementgyártók működését, két cementgyártó vállalat elmondása szerint az előállítási költséget sem fedezi a tavaly megállapított 20 ezer forint/tonna cementár, amit ha meghaladnak, 90%-os járadékfizetési kötelezettséget vesznek a nyakukba. A hosszabb távú veszteséges termelés az egész cementellátást, így a betonellátást és az építőipart is veszélyeztetheti, ha jövő év tavaszáig nem lesz valamilyen változás, amikor beindulnak újra az építkezések (ha beindulnak). Az érintett feleket kérdezte meg a 24.hu a cikkében.

Tavaly nyáron vezette be a kormány a kiegészítő bányajáradékot, amely egy új különadó volt a szektor legnagyobb szereplőire szabva (pontosan 11 cégre). A rendelet értelmében azokra a cégekre vonatkozik a különadó, amelyek kőfejtés, gipsz, kréta bányászata, kavics-, homok-, agyagbányászat, cementgyártás, illetve mész-, gipszgyártás tevékenységet végeznek és a 2019. évi nettó árbevételük elérte vagy meghaladta a 3 milliárd forintot.

A különadó, akkor lép életbe, ha ezen (áfa nélküli) árak felett értékesítik a cégek a termékeiket:

osztályozott homok 700 forint/tonna,

osztályozott kavics 900 forint/tonna,

osztályozott homokos kavics 700 forint/tonna,

természetes homokos kavics 700 forint/tonna,

cement 20 000 forint/tonna

A TÉNYLEGES ÁRBEVÉTEL, AZ ÉRTÉKESÍTETT MENNYISÉG ÉS A MEGHATÁROZOTT ÁR ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT ÁRBEVÉTEL KÜLÖNBSÉGÉNEK 90 SZÁZALÉKÁT kell KIEGÉSZÍTŐ BÁNYAJÁRADÉKKÉNT megfizetni.

Azóta eltelt egy év, a magas energiaárak az építőipar ezen szereplőit sem kerülték el. A 24.hu cikke alapján a két legnagyobb cementipari vállalat, a - három működő magyarországi cementüzem közül kettőt, a váci és a beremendi cementgyárat üzemeltető német HeidelbergCement és a Schwenk Zement 50-50 százalékos tulajdonában lévő Duna Dráva Cement Kft., illetve a francia gyökerű Lafarge Cement Magyarország Kft., amely a harmadik működő cementgyárat működteti Királyegyházán - komoly gyártási nehézségekkel kell, hogy szembenézzen. A 20 ezer forintos tonnánkénti ár ugyanis nem fedezi az előállítási költségét ezen vállalatoknak - a nyilatkozatok alapján.

A Duna Dráva Cement arról számolt be, hogy a rendeletben megállapított ár nem teszi lehetővé, hogy például a megháromszorozódott villamosenergia költséget érvényesítsék az árakban. Az egyéb, hazai termelőktől, gyártóktól független, minden területen jelentkező üzemanyag, alapanyag, tüzelőanyag, munkabér-költségek drasztikus emelkedésének töredéke sem érvényesíthető. Eközben kell a vállalatnak a körforgásos és karbonsemleges gazdaságra történő átálláshoz anyagi erőforrást előteremtenie, de folyamatosan veszteséget kénytelenek elkönyvelni,

amely a termelés leállásához vezethet.

A lap megkeresésére a Lafarge elárulta, hogy 2020 tavasza óta komolyabb anyagellátási, szállítási problémák jelentkeztek, amit a háború, majd a villamosenergia-drágulása, a nyersanyag-ellátási problémák, illetve a szén-dioxid kvóták magas ára azóta tovább fokoztak. A Lafarge magyar leánya a megnövekedett árak miatt már 2021 utolsó hónapjaiban veszteségesen üzemelt, amit a hazai szabályozási környezet is indukált. A kiegészítő bányajáradék egyébiránt versenyhátrányt is jelent a hazai székhelyű vállalatok számára a külföldi gyártókkal szemben, mivel az import cementet nem terheli ez az adófizetési kötelesség.

Így tehát a jövőbeli beruházások, a fenntarthatósági tevékenységek, és önmagában a cementgyárak hosszú távú működése is veszélyben van, de még a jövő évre tervezett Paks II beruházás hazai cementtel történő kiszolgálása is veszélybe kerülhet – fogalmaztak.

A Magyar Vegyipari Szövetség becslése alapján is, a megállapított 20 ezer forintos tonnánkénti cementár,

átlagosan 30 százalékkal alacsonyabb a cementipari termékek önköltségénél.

A Duna Dráva Cement arra is figyelmeztet, hogy a tél folyamán a kevesebb építkezés, kevesebb betonigény, és így cementigény miatt még nem, de a tavasz kezdetétől már könnyen előfordulhat, hogy masszív cementhiány alakul ki a piacon, amely az egész építőipar működését megakaszthatja.

A helyzet érdekessége, hogy az ÉVOSZ éppen 2023 tavaszára várja a látványosabb építőipari visszaesést, ekkor futhatnak ki ugyanis a még folyamatban lévő projektek. Új építkezések hiányában, nyilván a cementpiacon is kevesebb keresletre kell felkészülni (leszámítva, ha Paks II építéséhez tényleg szükség lesz nagyobb mennyiségű cementre, betonra). Ez időd adhat a nagyvállalatoknak a beruházások, a tervezett karbantartások elvégzésére, illetve akár arra is, hogy a kormány protekcionista építőipari állásfoglalásának megfelelően, magyar vállalatok, bányatulajdonosok is belépjenek a cementgyártás piacára.

