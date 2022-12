Nemzetközi szállodaipari vállalattal lép együttműködésre a BDPST Group

A megállapodás értelmében a BDPST Group a budapesti D8 Hotel teljes üzemeltetését az IHG Hotels & Resorts-ra bízza a voco brand alatt, emellett franchise szerződést írt alá a Vignette Collectionnel legújabb szállodafejlesztését, a Verno House-t illetően. A két szálloda a BDPST Group tulajdonában marad, emellett, a Verno House üzemeltetője a továbbiakban is a cégcsoport lesz.

A Vörösmarty tér mellett működő D8 Hotel a management szerződés keretein belül voco Budapest néven üzemel majd, tulajdonosa azonban változatlanul a BDPST Group lesz. Annak érdekében, hogy a szálloda maximális mértékben illeszkedjen a brand arculatába, az elkövetkező egy év során a szállodában további fejlesztéseket hajtanak végre 2023 decemberéig, azonban a munkafolyamatok a hotel működését addig sem befolyásolják, a szálló folyamatos nyitvatartással üzemel majd.

A december 15-én megnyitott Verno House egy franchise szerződés keretein belül 2023 közepéig csatlakozik az IHG Hotels & Resorts, Vignette Collection tagszállodái közé. A tagság révén a Verno House megjelenési lehetőséget kap a csoport weboldalán, illetve a vendégek a továbbiakban ezen oldalon keresztül is foglalhatnak majd a szállodába. A Verno House tulajdonosa és üzemeltetője a továbbiakban is a BDPST Group marad, a BOTANIQ Collection brand alatt működő szálloda mindennapi működésében nem következnek be változások.

Címlapkép forrása: Getty Images