Síház nyílt Budapesten

A Normafánál csütörtökön délelőtt ünnepélyesen átadták a Vasas teljesen megújult, a terasszal együtt 400 négyzetméteres, kétszintes síházát, amely a klub északisízői mellett a szabadidő-sportolókat is szolgálni fogja.

Pokorni Zoltán, a főváros XII. kerületének polgármestere, valamint Fürstner József, a Magyar Sí Szövetség elnöke is emlékeztetett arra, hogy a magyar sísport 1890-ben épp a Normafánál született meg, így utóbbi szerint ezen a napon tulajdonképpen visszatér az otthonába. Pokorni beszélt arról is, hogy a kerületben 2013-ban indult meg a Normafa Park Program, amelynek keretében apró lépésekben újítják meg a környezetet, és ennek a folyamatnak része a Vasas Síház rekonstrukciója. Fürstner pedig hozzátette: a létesítmény a szabadidősportot is szolgálja, és ezzel alapot ad a versenysportnak.

A síház 1974 óta üzemel a Normafán, eredetileg felvonulási épületnek készült, hogy aztán a Vasas használatába kerüljön hosszú évtizedekre, mostantól pedig teljesen megújult formában szolgálja tovább a szakosztályt. A szalagot a Vasas SC életműdíjas legendás síelői vágták át.

Címlapkép: Getty Images