Magyarok millióit veszélyezteti a tragikus "energiahelyzet" - Még sincs megoldás egyelőre

Hatalmas károkat okoz a háztartásoknál az energiaszegénység, az energiapiaci folyamatok olyan helyzetet idéztek elő, ami minél hamarabbi beavatkozást igényel. Mivel a háztartások jövedelmi helyzete csak romlik az inflációval, illetve az energiaárak itthoni csökkenése sem várható egyhamar, a fogyasztás csökkentése maradt az egyetlen út, hogy ne eméssze fel a legsérülékenyebb háztartásokat teljesen a rezsiszámlák kifizetése. Egy bizonyos pont után azonban a fűtés visszafogása egészségügyi kockázatot jelent, így az otthonok energiahatékonyságának növelése irányába kellene lépéseket tenni. Különös tekintettel azokra a korszerűtlen, szigeteletlen családi házakra, amelyek óriási energiapazarlók, de egyben nagy megtakarítási potenciállal is rendelkeznek. Összefoglalónkban a magyar energiaszegénységgel, a lakóingatlan-állomány gázfelhasználsával és rezsiköltségeivel, illetve a lehetséges fűtési energia megtakarításával foglalkozunk.

Az Energiaklub meghatározása alapján egy háztartás akkor energiaszegény, ha nem képes megfelelő szintre fűteni lakását, illetve a megfelelő fűtés aránytalan terhet jelent számára. Kutatásaik szerint

Magyarországon a háztartások 10-21 százaléka, azaz körülbelül 380-800 ezer háztartás energiaszegény.

Ezen háztartások háromnegyede családi házban, elsősorban vidéki, falusias környezetben él. Ha nem lesz pozitív változás, akkor a magas inflációs környezet folytatódásával, a háztartási megtakarítások felélésével könnyen elképzelhető, hogy még többen kerülnek az energiaszegények csoportjába.

A Habitat for Humanity idei éves lakhatási jelentése szerint is komoly nehézséget jelentenek a rezsiköltségek, ezek a megfizethetőségi problémák és az eladósodás fontos eredői. 2020-ban, amikor az energiaválság még nem nehezítette a helyzetet, a legszegényebb háztartások jövedelmük 22%-át költötték lakásfenntartásra és háztartási energiára, míg a legmagasabb jövedelmi ötödbe tartozók csupán bevételeik 17%-át. Ehhez még további lakáscélra fordított költségek is (például a hiteltartozások) hozzáadódnak.

Kép forrása: Habitat for Humanity

A közüzemi díjhátralékokat a különböző szolgáltatók külön tartják nyilván, emiatt nehéz általános képet kapni, de az Eurostat adatai alapján 2021-ben a magyar háztartások körülbelül 10%-át érintette a közüzemi díjhátralékok felhalmozása, ugyanakkor az arány a 27%-ot is eléri a szegénységi küszöb alatt élők körében. Ez azt is jelenti, hogy annak ellenére, hogy a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés összességében mérsékelte a háztartások kiadásait (a legszegényebbek, akiknek még a gázfűtés sem alternatíva, azonban kimaradtak mindebből), akkor is majdnem minden harmadik, szegénységi küszöb alatt élő háztartás rendelkezett hátralékkal. Mostanra ez a helyzet csak még rosszabbá vált.

Mit lehet tenni?

Az energiaszegénység visszaszorítását a jövedelmek növekedésével vagy más kiadások (lakhatási, hitel, élelmiszer, stb.) csökkenésével lehetne elérni, vagy akkor, ha a háztartások rezsiköltsége lenne alacsonyabb. Mivel az első kettő tényező még komplexebb problémakörbe tartozik, maradnánk az utóbbinál, vagyis annál a szempontnál, hogy miként lehetne csökkenteni a lakosság fűtésszámláját. Két út van: az egyik, hogy az energia ára lesz kevesebb.

A kormányzat legutóbbi bejelentése alapján 2023. április 30-ig nem változnak a lakossági gáz- és áramárak - se felfelé, se lefelé, még akkor sem, ha a gáz világpiaci ára már csökken - így rövid távon ez nem oldja meg az energiaszegénységet. Hosszú távon pedig még kiszámíthatatlanabb, hogy miként alakulnak a világpiaci energiaárak, és hogy azt miként feleltetik meg a magyar energiaáraknak. A másik út, a fogyasztás csökkentése. A legsérülékenyebb háztartásoknál ez nem az igényeik lejjebb adását takarja, hanem azt, hogy olyan körülmények között élhessenek, az otthonaik olyan fizikai állapotban legyenek, ami biztosítja, a kevés jövedelmük fűtésre fordított részével - legyen az fa vagy gáz - ne az utcát fűtsék. Ebben van hatalmas szerepe a mélyfelújításoknak, és lakáskorszerűsítéseknek és az energiamegtakarítást eredményező intézkedésnek, beruházásnak.

Érdemes látni az előzményeket

Mielőtt bemutatnák, hogy a lakóépületek felújítása milyen fogyasztás-, illetve rezsiköltség-megtakarítást tudna eredményezni, érdemes lehet a magyar energiapiaci változásokat is összefoglalni.

Az energiaszegénység növekedését az is magyarázza, hogy a magyar háztartások nagy fűtési gázfogyasztók, ami együtt jár azzal is, hogy azon családoknál, ahol nem tudják a jelenleg meghatározott lakossági átlagfogyasztást tartani, ott augusztustól a korábbi ár nagyjából hétszeresét kell gázra fizetniük.

Egészen 2010 óta Magyarországon a lakossági gázár nem függött a gáz piaci árától, eleinte befagyasztották az árakat, majd 2013-ban több lépcsőben 10-10 majd 6,5%-kal csökkentették a lakossági gázárakat - szerepel a Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány (REKK Alapítvány) októberi rezsicsökkentési változásokról szóló tanulmányában. A rezsicsökkentés következtében 2013-ban a lakossági földgázár az unió második legalacsonyabb árának számított, azóta pedig azt láttuk, hogy 2022 októberében a 2,52 eurócent/kWh budapesti fogyasztói ár volt a legolcsóbb az EU-ban (részben a forint gyengülése miatt is).

Több világpiaci folyamat is hozzájárult ehhez az alacsony árhoz. 2014 és 2020 között a gázpiacon óriási túlkínálat jelentkezett az árak pedig annyira lecsökkentek, hogy Magyarországon még a rezsicsökkentett áron is némi profitot tudott a lakossági gázszolgáltató termelni. Ez a profit azonban nem volt elegendő arra, hogy fedezni tudja a 2021-től növekedésnek induló gázárak és a rezsicsökkentett ár közötti szakadékot, így kezdett el gyorsan veszteséget termelni az állami tulajdonban lévő MVM, és jött el a rövid határidővel bevezetett lakossági átlagfogyasztás alatti kedvezőbb, illetve az e feletti drágább kettős árazás időszaka.

Vidéki családi házban élők sorát érinti az energiaszegénység

A kormány számítása alapján a háztartások 72%-a maradt meg a rezsicsökkentett sávon belül, vagyis 144 m3/hó (1729 m3/év) fogyasztás alatt. A fogyasztási küszöb betarthatósága azonban nagyban eltér az egyes épülettípusoknál. A kisebb társasházi lakásoknál, vagy az újabbaknál nyilván nem okoz nagy gondot az átlagfogyasztás alatt maradni, a korszerűtlen, nagy alapterületű családi házaknál viszont annál inkább.

A REKK korábbi kutatásában a hazai épületállományt 23 épülettípusba sorolta, kor, méret (családi ház, kis és nagy társasház) és építési technológia alapján (vályog, tégla, panel). 2029 lakóépület alapján modellezték a különböző energiahatékonysági intézkedések hatását. Ezek alapján az 1989 előtt épített családi házak lényegen nagyobb mértékben lógnak ki a rezsicsökkentési határértékből, mint a későbbiek. Geometriai okok miatt a szabályozás a társasházakat szintén kevésbé érinti.

Vagyis, leginkább az 1989 előtti családi házak érdekeltek a fogyasztás visszafogásában és az energiahatékonysági beruházásokban.

A több mint 30 éves házak kategóriáinál az éves gázfelhasználásnak csak 41-56%-át fedi le az átlagos havi 144 köbméter rezsicsökkentés alá eső mennyiség, míg a modernebb családi házak lakói, illetve a felújítottaké is már beleférnek a határértékbe.

kép forrása: REKK, a rezsicsökkentés szabályváltozásának hatása a magyar lakóépületszektor gázfogyasztására című tanulmány (2022. október)

A tanulmányban azt is megbecsülték, hogy az egyes háztípusoknál mi a jellemző rezsiköltség. Az 1989 előtti házak rezsiköltsége 7-10-szere is lehet annak, mint ami a többi háztípusnál jelentkezik. Az 1960 és 1979 között épült nagy alapterületű családi házak havi átlagos rezsiköltsége a 140 ezer forintot is meghaladhatja a 2022. augusztustól érvényes gázárak alapján. Illetve, ha feltételezzük, hogy az egész házat befűtik az ott lakók.

kép forrása: REKK, a rezsicsökkentés szabályváltozásának hatása a magyar lakóépületszektor gázfogyasztására című tanulmány (2022. október)

A tanulmány szerint a rendszerváltás előtt épült családi házak teszik ki a gázzal fűtött lakásállomány 52%-át és ezek fogyasztják el az éves lakásállományi gázfelhasználás 67%-át. Ha ezen épületek gázfogyasztása lecsökkenne a rezsicsökkentett határig,

akkor ez 31%-os gázmegtakarítást jelentene.

Azzal a feltételezéssel élve, hogy az összes épület lakott és 20 fokra van fűtve. A tanulmányban felhívják arra is a figyelmet, hogy a gázmegtakarítás valamelyest felülbecsült lehet, mert egyes házakban nem élnek - a lakóépületek 10,9%-a nem lakott - és sok helyen nem az egész házat kell befűteni, mert például az ott lakók csak egy-egy szintet használnak.

kép forrása: REKK, a rezsicsökkentés szabályváltozásának hatása a magyar lakóépületszektor gázfogyasztására című tanulmány (2022. október)

Fájdalommentesen csak 10-20%-kal lehet visszafogni a gázfogyasztást

Az alacsonyabb gázfogyasztást tehát a nagyobb alapterületű, több mint 30 éve épült családi házaknál érdemes erőltetni. A magas árak miatt már biztosan sokan álltak át arra, hogy csak a folyamatosan használt szobákat fűtik be, vagy az eddig megszokotthoz képest csökkentik a belső hőmérsékletet.

A REKK tanulmányában azt is modellezte, hogy egy-egy fokos hőmérséklet-csökkentés mekkora hőigény-megtakarítást tud eredményezni. A pontos érték azonban függ a kiindulási hőmérséklettől, az épület kialakításától, a belső léghőmérséklettől, illetve az időjárástól.

A belső hőmérséklet csökkentésével fokonként 5-9%-os fűtési energiamegtakarítás érhető el.

Önmagában tehát egy 2-3 fokos csökkenés akár 14-20%-os megtakarítást is eredményezhet. Ha eddig 24 fokra volt állítva a hőmérséklet, akkor a 23-ra való csökkentéssel 5,5%-os fűtési energiát lehet megtakarítani, ha 22 fok lesz az új átlaghőmérséklet, akkor további 5,5%-ot, ha pedig egészen 21 fokig "letekeri" valaki a fűtést, akkor újabb 6,2% energiamegtakarítás érhető el a fűtésen.

kép forrása: REKK, a rezsicsökkentés szabályváltozásának hatása a magyar lakóépületszektor gázfogyasztására című tanulmány (2022. október)

Ezek alapján tehát Magyarországon tudatosabb üzemeltetéssel "fájdalommentesen" (egészségügyi kockázatok nélkül) 10-20%-kal csökkenthető a lakóépületek gázfelhasználása. További csökkenés csak a komfortérzet visszaesése után lehetséges. Az utóbbi elkerülése érdekében nő meg igazán a korszerűsítési munkák jelentősége.

A kisebb rezsi és a kevesebb elhasznált energia ügyében egy helyiségenkénti programozható fűtés kialakítása sokat segíthet, de jelentős megtakarítás érhető el a házak padlás-födém szigetelésével is, ami egy kisebb költségű és gyorsabb beruházásnak számít, amit akár a tulajdonosok maguk is megcsináltnak. A családi házaknál a homlokzati szigeteléssel nagyobb megtakarítást lehet elérni, míg a nagyobb épületeknél, a társasházaknál inkább a hőellátó rendszer korszerűsítésének van nagyobb hatása. Minél alacsonyabb egy épület, annál nagyobb szerepe van ugyanis a tető- vagy padlásfödém szigetelésének.

Az Energiaklub számításai alapján a hőszigetelés és az ablakcsere elvégzésével az energiaszegény háztartások nagy része - tehát 380-800 ezer háztartás nagy része - ki tudna kerülni ebből az állapotból, a megtakarított energiaköltségek magas összege révén.

Az energiaszegénység kezelésében tehát elképesztő súlya van a felújításoknak. A korszerűsítésekkel járó energiamegtakarításról, illetve azokról a külföldi jó példákról, ahol a kormányzat támogatni kívánja ezeket az energiahatékonyságot növelő beruházásokat, ezekben a cikkekben írtunk:

Mit várunk mindezek után?

A rezsiárak tekintetében egyelőre semmi újat, az átlagfogyasztás alatti és feletti lakossági áram- és gázárak is egészen április 30-ig érvényben maradnak. Bár a nemzetközi piacokon az energiahordozók ára jelentős csökkenésben van, - így néhányak szemében felcsillanhatott a remény, hogy akkor a hétszeresre emelkedett gázár is némileg mérséklődik, - azonban a rezsicsökkentés állami finanszírozása még ilyen határidős árak mellett is hatalmas terhet jelent a költségvetésnek, ezért kevés tér lenne az árcsökkentésre. Főleg azért, mert jelenleg a magyarországi fogyasztók jelentős része a korábban drágán betárolt gázmennyiségből jut fűtéshez. Így sem az uniós gázársapka, sem más csökkentő tendencia nem befolyásolja most a magyar fogyasztásra szánt jó drága gáz árát.

A felújítások, energiahatékonysági beruházásokat, támogatásokat illetően sincs egyelőre konkrétum. A cikk írásáig még nem érkezett meg az összes támogatás 2023-as kivezetéséről, megtartásáról a kormányzati bejelentés. Orbán Viktor a legutóbbi kormányinfón azonban elmondta, hogy a babaváró támogatás vélhetően megmarad, de lesz olyan támogatás, amit kivezetnek jövő évtől. A december 23-án megjelent rendelet szerint ez a 3+3 millió forintos otthonfelújítási támogatás lesz, de egyes esetekben - például a napenergiát hasznosító lakásfelújításoknál - az eredeti 2022. december 31-ig szóló határidőt meghosszabbították 2023. március 31-ig. Így tehát az energiahatékonysági felújítások ösztönzésében még egyet lépünk hátra, a babaváró folytatása viszont a szabad felhasználás miatt még teret enged a feltételeknek megfelelő háztartások számára, hogy ezt az összeget energiahatékonysági felújításokra fordítsák.

Hatalmas kérdőjel, hogy lesz-e célzott energiamegtakarítást ösztönző, állami támogatással összekötött program. Bár vannak, akik a szociális rendszer védőhálóiban, támogatási rendszerében azt a negtívumot vélik felfedezni, hogy a kisegített háztartások nincsenek ösztönözve arra, hogy magukat ellássák, érdemes azt is látni, - ahogy azt számos civil szervezet, szakértők, kutatók hangsúlyozzák, - hogy nemcsak lakossági, hanem gazdasági, energiapolitikai és klímavédelmi érdek is, hogy megújuljon a lakóingatlan-állomány, és hogy szigetelt, korszerűbb fűtésű otthonokban lakjanak a magyarok. A lakosság 70%-ának azonban még olyan mértékű megtakarítása sincs, ami egy éves fogyasztást fedezni tudna, így az alacsony energiahatékonyságú otthonok felújítási lehetőségei is korlátozva vannak az egyéni kezdeményezéseket tekintve. Kormányzati oldalról a támogatások eddig egyértelműen a gyermekvállalás köré épültek, de az energiaválság, az uniós források lehívásának a lehetősége, illetve az EU éppen energiahatékonysági beruházásokra allokált forrásai talán fenntarthatják a reményt, hogy gyermekszámtól függetlenül is elinduljon egy energiahatékonyságra fókuszáló program Magyarországon is, csökkentve ezzel az energiaszegénységben élők számát.

Címlapkép: Getty Images