Megújul a józsefvárosi Horváth Mihály tér

241 millió forintból újulhat meg a józsefvárosi Horváth Mihály tér, elsőként a tér nyugati oldalán kezdődnek meg a munkák, a kivitelezés első ütemére már a közbeszerzést is kiírták - áll az Építészfórum cikkében.

A Józsefváros Önkormányzata által decemberben elfogadott költségvetésből mintegy 241 millió forint jut a Horváth Mihály tér megújítására. A felújítási terület a pontos meghatározás alapján a 35238/3 helyrajzi számú telek és hozzá kapcsolódó két közúti csatlakozás és csomópont, a Horváth Mihály tér – Baross utca, Őr utca – Tavaszmező utca – Horváth Mihály tér. A fejlesztés során több mint 670 négyzetméter közterület kialakítása, illetve felújítása történik.

Az első ütem kivitelezésére, azaz a tér nyugati oldalának, a templom előtti résznek a munkálataira már decemberben kiírták a közbeszerzést.

A leírás szerint a teret észak felől határoló épületek síkja előtt új sétány épül, kiegészül a fasor, illetve a Pázmány Péter szobor a jelenlegi helyén marad, de egy 45 cm magasra kiemelt beton növénykazettát építenek köré. A templom előterében mindenhol megszűnik a parkolás, és a sétány mellett a szálloda előtt 4 gépjármű parkolására alkalmas helyet jelölnek ki, míg a templom előterében egyházi rendezvények lebonyolítására alkalmas, nagyobb összefüggő burkolt területet alakítanak ki. Az első ütemben a meglévő közlekedési területet elbontják, helyette gyalogos- és zöldterületeket létesítenek.

A VIII. kerületi önkormányzat honlapján a további fejlesztéseket, lakhatási programokat is felsorolják, amik 2023-ban várhatóak. Többek között:

Losonci tér fejlesztése

Bacsó Béla utca, Krúdy utca, Práter, Tömő utcák felújítása

zebra az Orczy úton

mikroparkok kialakítása

Dankó utcai zöldfelület újranyitása

170 millió forintos vissza nem térítendő támogatás a társasházaknak

700 millió forint bérházak és bérlakások felújítására

100 millió forint társasházak felújítására

25 millió forint otthon-felújítási támogatásra

A Portfolio-nak adott korábbi interjúban, Pikó András, a kerület polgármestere is nagy tervekről számolt be az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat, épülettömböket illetően. A vagyongazdálkodási terv értelmében a következő években az önkormányzati tulajdonban lévő 130 teljes bérház közül 29-et bontásra, 7-et funkcióváltásra ítélnek, és ezeket jelenlegi formájukban, vagy a bontás után telkekként értékesítik, illetve további 50 bérház vár szerkezeti felújításra. A felújítási költségeket az üres telkek vagy a házak értékesítéséből finanszíroznák. Az éveket, de akár évtizedeket is meghatározó vízió egészen új funkciókat, ingatlanokat, parkokat, közösségi tereket adhat a VIII. kerületnek.

Pikó András nyáron úgy nyilatkozott, hogy "Az Orczy negyedben lévő 145-ös tömbben indul egy nagy fejlesztés, hét telkünket vásárolja meg a Semmelweis Egyetem, hogy egy biomechanikai kutatóközpontot hozzon létre...A szomszédos Diószegi Sámuel utca környéke, illetve az Orczy negyed az egyik leginkább felújításra szoruló része Józsefvárosnak. Itt hét telkünk van, illetve épületeink egyben. Az épületek közül van, amit érdemes lebontani, mást esetleg felújítani, de látva a sok egyetemet, az önkormányzat és az ingatlanfejlesztő is akkor jár a legjobban, ha a meglévő keresletre reagálva talál ki fejlesztési koncepciót. Ennek a tervezése most kezdődik el, és egy évet szánunk rá. A József utcában lévő három egymás melletti telekre egységes pályázatot fogunk kiírni, nem darabonként, hanem egyben hasznosítva ezeket."

Józsefváros Önkormányzati bérházak, forrás: Józsefváros Önkormányzata

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi