Eladó a világ legmagasabban fekvő penthouse lakása - Nézzük meg belülről, ezt a nem mindennapi luxust

A helyszín New York, Manhattan, azon belül is a Central Park déli részénél található Billionaires' Row, ahol az utóbbi években sorra épülnek a magasabbnál magasabb, luxuslakásokat kínáló felhőkarcolók. Ezek közül is kitűnik azonban a Central Park Tower, ami 472 méteres magasságával a város második legmagasabb épülete, és egyben legmagasabb lakóépülete. Ennek nézhetjük most meg a penthouse lakását, ami 250 millió dolláros árcédulájával jelenleg az Egyesült Államok legdrágább eladó lakóingatlana.