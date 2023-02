Drámai zuhanás az ingatlanbefektetésekben: de azért van egy válságálló ingatlantípus

Közép-Kelet-Európában tavaly 12 milliárd eurós ingatlanbefektetés valósult meg, ami 3 százalékkal magasabb volt, mint 2021-ben – ugyanakkor még mindig lényegesen elmarad a 2019-es rekordtól. Messze a legnagyobb piac továbbra is a lengyel, a teljes volumen közel felét itt fektették be. A régióban és hazánkban még mindig az iroda a legfontosabb befektetési kategória­; ugyanakkor míg régiós szinten kicsit csökkent az ipari ingatlanbefektetések aránya, nálunk a tavalyi évben növekedett - áll a CBRE közleményében.

„Bár az energiaárak szignifikánsan csökkennek az elmúlt hónapokhoz képest, az energiapiac még tartogathat kihívásokat” – mondta Jos Tromp, a CBRE európai kutatási és tanácsadási vezetője a budapesti Market Outlook 2023 rendezvényen. A szakember a közelmúltbeli javulás ellenére még mindig mérsékelt recessziót valószínűsít, ami a befektetési kedven is érzékelhető.

A teljes európai befektetési forgalom 2022-ben közel 20 százalékkal csökkent az előző évhez képest, leginkább az utolsó negyedév drámai (60 százalékos) zuhanása miatt.

Property Warm Up 2023 Kíváncsi vagy a részletekre? Legyél ott te is a Property Warm Up 2023 rendezvényünkön.

Dekarbonizáció az irodapiacon

Az európai irodaépületek 85 százaléka 2001 előtt épült, miközben a becslések szerint a jelenlegi épületek 85-95 százaléka 2050-ben is használatban lesz. Az elavult irodaépületek energiafogyasztásból fakadó károsanyag kibocsájtása nagyon magas, az üvegházhatást okozó gázok 36 százalékát teszik ki. Emiatt fontos és megoldandó feladat a már meglévő irodaházak technológiai megújítása az ESG szempontoknak megfelelően. Budapesten a modern irodaállomány fele az elmúlt 15 évben épült, de itthon is komoly kihívás az üzemeltetés dekrabonizációja.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 03. Az épületek a legnagyobb szövetségeseink a magas rezsi és a klímaváltozás elleni harcban

További fejlődés az ipari ingatlanok területén

Az ipari és logisztikai ingatlanok piacán 2022 minden rekordot megdöntött: a fővárosi állomány 15 százalékkal növekedett, a kereslet több, mint 20 százalékkal bővült 2021-hez képest. A becslések szerint 2024-re a Budapest környéki logisztikai ingatlanok mértéke eléri a 4 millió négyzetmétert. A vidéki piacon is erős felfutás várható, elsősorban az autóiparnak köszönhetően itt is további keresletnövekedést várnak a szakemberek. Az elmúlt időszakban jellemzően built-to-suit, azaz a bérlők igényeire szabott beruházások voltak többségben, előre láthatólag a következő években is ez a trend marad, és a spekulatív beruházások továbbra is háttérbe szorulnak.

Megjelennek a bérlakások?

Bár a magyarországi bérlakás-piac egyelőre kicsi és nem szabályozott, az európai trendek egyre inkább ebbe az irányba tolódnak el. Magyarországon is egyre sürgetőbb probléma a lakhatás, különösen a hitelköltségek hirtelen megugrása miatt. A bérlakások piaca jó belépési pont lehet a befektetők számára Közép-Kelet-Európában és Magyarországon is. A környező országokban már láttunk sikeres megoldásokat, így a szakértők bíznak abban, hogy a magyar piaci sajátosságok megoldásával és mielőbbi szabályozásával nálunk is fejlődésnek indul ez a szegmens.

Címlapkép: Getty Images