Térképen mutatjuk meg, melyek a lakásvásárlók kedvenc területei

A 2021-es volt az utolsó erősnek mondható év a hazai lakáspiacon az adásvételek számát tekintve, amikor az egy év alatt eladott lakások száma elérte a járvány előtt jellemző 150 ezres szintet. A tavalyi év már gyengébb volt ennél, az idei pedig még gyengébbnek ígérkezik, így a KSH által kiadott TÉR-KÉP című gyűjtemény alapján a 2021-es évre néztük meg, hogy az országban milyen különbségek voltak az adásvételek tízezer lakosra vetített számát tekintve.

A használtlakás-tranzakciók száma 2021-re a fővárosban és néhány nagyobb lakáspiaci súlyú megyében jelentősen meghaladta a járvány előtti szintet. A Pest megyei forgalom viszont számottevően elmaradt a két évvel korábbitól, ami az ottani járások átlagosnál jóval alacsonyabb tízezer lakosra jutó forgalmában is tükröződött. A piac intenzitása a járások több mint felében ugyanakkor országos átlag feletti volt.

Évente megvalósult lakáspiaci adásvételek száma, tízezer lakosra vetítve, Forrás: KSH

Ahogy a fenti ábráján jól látszik, Pest megye az, ahol 2021-ben relatíve alacsony volt a tranzakciószám. Ezt egyrészt magyarázhatja az, hogy a 2020-as évben - részben a járvány miatti lezárásoknak is köszönhetően - többen döntöttek úgy, hogy az agglomerációba költöznek, ami miatt akár 2021-ről előrehozott költözések is lehettek, másrészt 2021-ben a befektetők száma is újra megemelkedett, ami viszont szintén nem az agglomeráció településeit célozta.

Budapest kiemelt térképe is megerősíti ezt, ahol a belvárosi kerületek sötétebb színe a nagyobb vásárlói érdeklődésre utal, melynek jelentős részét adhatták a kiadási célra vásárló befektetők. Emellett a Balaton nyugati medencéjének sötétzöld színe szintén nem meglepő, hiszen a tó körül még 2021-ben is élénk kereslet volt az eladó lakások iránt, ami azok áraiban is megmutatkozott.

Ami ennél meglepőbb, az a Heves-Békés megyék közti sötétebb tengely, amire mondhatnánk, hogy egyszeri, időszakos adat, de egyik ottani megyében sem történt érdemi növekedés az adásvételek számában 2020-hoz képest, vagyis már a megelőző év is erős lehetett.

Lakásállomány Magyarországon

Noha a fenti ábra a lakónépességhez viszonyítja az adásvételek számát, érdemes a lakásállomány alakulásáról is beszélni.

Az országos lakásállomány a közelmúltban érte el a 4,5 milliót, azaz egy lakásban átlagosan valamivel több mint két fő él Magyarországon.

Budapesten ez a szám már évek óta kettő alatt van, míg vidéken elsősorban Pest és néhány észak-keleti megyénkben a legmagasabb, köszönhetően a családosok magasabb arányának. A lakáspiaci szempontból legélénkebb országrészekben tehát a lakásállomány 4-6 százaléka cserélt gazdát 2021-ben, míg az alacsonyabb forgalmú térségekben mindössze 1-2 százalék között volt ugyanez.

Címlapkép forrása: Getty Images